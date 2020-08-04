【在家工作、運動】有「最美小龍女」之稱的李若彤在1990年出道，經過年月洗禮，但積極鍛練讓她無論在外貌與身形上都不減當年，猶如凍齡一樣；她所分享的運動方法可在家工作時鍛練；對此，健身教練又有什麼建議？

日前，李若彤在社交平台大曬30年前的一組舊照，指照片是當年兼職卡式帶的廣告照；照片中的她穿上黃色背心配上熱褲，露出小蠻腰，她更笑言：「如果這套衣服保留到現在，我想我不僅還能穿得上，有可能還有些鬆了。」

【按圖看】李若彤的不老傳說＝＝＞

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不僅李若彤自誇，一班網民亦留言大讚她美麗同時保養得宜：「原來那時的鎖骨已經很明顯了，好美」、「如果30年前，我像現在一樣的年齡，並且認識你，我一定追你」、「歲月在你身上沒有留下痕跡，反而更加漂亮」，網民的留言正好引證了李若彤的努力。

李若彤積極運動，從為了吃更多變成喜愛與習慣。(carmanlee0816@Instagram)

身材更勝從前的原因，也許是李若彤近年來積極運動，她曾在社交平台分享指自己不靠節食，反而是靠健身維持身形，從前開始運動的原因是為了吃更多，如朱古力、蛋卷、蛋撻、曲奇餅、堅果等，現在卻變成一種喜愛與習慣：「沒有時間表，一星期七天也可能（做運動），但保持最少一星期三天。從熱身到最後拉筋，兩小時！」

李若彤積極運動，身形更勝從前＝＝＞

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除會在社交平台展現運動成果，大騷纖腰與腹肌；也不忘與大家分享她的健身日常。早前，她就針對寒背、大腿等問題分別教授一些在家也能做到的簡單訓練動作。

然而，《01女生》亦就此向健身教練梁子雋（Leo）查詢，他指李若彤所分享的3組動作，分別可以鍛練身體不同肌群及透過拉伸調整身體姿勢，但進行這類運動時也需多加注意。

針對寒背問題

李若彤分享了一套針對此問題的動作，指自己也會經常做。(carmanlee0816@Instagram)

寒背或多或少都會影響別人對你的觀感，更會顯得沒自信。李若彤就分享了一套針對此問題的動作，強調不需要任何道具，無時無刻都可以做，由於簡單且動作自然，就連她自己也會經常做，邊站起來邊看電視邊做、在街上等朋友時也會做。

首先，將一隻手放到背後並捉著另一隻手的手臂，然後另一隻手亦重覆此動作，像是將胸前翹手的動作換成在背後。李若彤提醒，在做動作時雙手必須要用力，感覺往前頂鎖骨的位置，而胸腔左右的肌肉需感到有拉扯感，大約做15分鐘，閒來無事時也可以做。

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健身教練梁子雋指這動作是透過拉伸，雙手在身後交叉，胸椎向前，形成針對肩部的放鬆動作，可以平衡兩側肌肉部分，改善寒背。而寒背成因很多，其中姿勢不良及胸背肌力過度不平衡，都會造成寒背，因此他建議除了拉伸，應加入重量訓練去強化相關肌肉，再配合拉伸動作才能有效改善寒背。

瘦大腿

李若彤坦言以往都是去健身室鍛練大腿，不過卻發現原來只要善用家裡的道具，在家也可以完成瘦大腿的動作。

她以椅子、幾本書以及兩個負重沙包；先為雙腿綁上沙包，然後坐在椅子上並靠着椅背，將書本墊放在大腿下以墊高坐起來的高度，再往上伸直踢出其中一邊腿，讓大腿感到拉扯，然後放下，另一邊腿亦同樣。李若彤提醒，每一次踢腿時都要呼氣，每組做15下。另外，也可以捉住椅背，雙腿同時提起完成動作，不過前提是需要一張夠高且有椅背、穩陣的椅子，以確保安全。

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健身教練梁子雋指這動作利用替補訓練去模仿器械訓練中坐姿的膝關節伸直過程，以鍛練股四頭肌，塑造大腿線條，但初學者容易借用腰力抬腿，使訓練效果大大減少，因此應由自身重量開始熟習動作，讓股四頭肌有足夠力量發展下才增加負重。

鍛煉大腿內側

大腿容易隱藏贅肉，而李若彤就分享了一套能鍛煉大腿內側的動作。為雙腿綁上沙包後，側身躺在瑜伽墊上，在上面的腿向前彎曲，而下面的腿盯伸直並用力向上抬起；然後換另一邊。她指自己通常每邊腿做100下，各做兩組，總並會做400下，不過若覺得困難，就先從視乎自己的能力而決定次數。

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李若彤在進行兩組鍛煉大腿運動時，均有使用到負重沙包，到底沙包有何作用？又是否必需？

初學者如何鍛煉？

健身教練梁子雋指沙包用作為阻抗力量，利用槓桿力量替相關肌群作鍛練，以用作替補健身器械的訓練。但假如沒有負重沙包，利用健身阻力帶都可以有相同效果，而初學者可以先不用工具，徒手進行訓練，練習動作中相關的協同肌群，先打好基礎，再慢慢增加負重。

梁子雋（Leo）曾當選2017年度香港十大傑出健身教練，亦是Energy Park Fitness 創辦人。（受訪者提供）

另外，Leo亦分享了兩個針對改善寒背、修大腿的動作建議，大家可參考一下。

Leo指背部肌肉、中斜方肌、菱形肌等相關部分過弱，皆是導致寒背的成因之一，因此透過鍛練背部相關肌群可以有效改善身體姿勢。

【改善寒背】Facepulls 面拉動作

【減脂修大腿動作】阻力帶深蹲訓練

Leo強調運動前需做好熱身動作，並向專業人士諮詢健身建議，訓練才更安全及有效。

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