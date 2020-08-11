【名牌手袋入門】近來迷你手袋大熱，各大品牌甚至推出超迷你尺寸，價錢較相宜。Louis Vuitton、Feni等HK$6,000以下的款式，或考慮加入至你的to buy list？

小型／迷你手袋

【名牌手袋入門】Fendi Nano Baguette吊飾，將經典Baguette款式變成超迷你版，售HK$5,700。(judysiowlifestyle@Instagram)

Mini Bag早已在早幾年席捲時尚圈，而它的始祖Jacquemus更不斷挑戰，推出一個比一個尺寸小的款式，就如Le Chiquito Bag、Le Vanity Bag，無疑是可愛精緻，不過並不是人人接受到。

要是你希望至少能擺放一支唇膏，那麼推介可入手Fendi Nano Baguette吊飾，將經典Baguette款式變成超迷你版，售HK$5,700，同樣具翻蓋、FF磁扣開合設計，以及肩鏈帶，能夠直接以斜揹形式使用；或是利用當中的彈簧夾將手袋扣在另一個大型手袋或皮帶之上，當成裝飾之用。

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迷你袋熱潮席捲各大品牌，Louis Vuitton也推出Nice Nano化妝箱，牛皮飾邊配合Monogram塗層帆布，結合經典與時尚感，小巧設計可直接當成Clutch使用或作袋中袋幫助收納，售HK$5,900。

在 Instagram 查看這則貼文 Melissa Soldera（@melissasoldera）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 17 日 上午 7:21 張貼

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Wallet on Chain

不少女生都愛以長型銀包當成Clutch，比起手袋，價格更親民，容量大的話更可將手機擺放在內。要是加上金屬鏈帶的Wallet on Chain款又如何？但又能擺放到日常用品，斜揹使用亦能配合不同造型。Chanel、Dior亦有推出Wallet on Chain款式，不過如要求HK$6,000以下的價位，則可考慮Prada、Burberry。

其中，Prada Saffiano leather clutch with chain以耐用的Saffiano皮革製成，配合可拆卸金屬鏈帶；翻蓋設計比起拉鏈設計一向容量設計都會較細，但此袋款不但可擺放Card Holder在內，亦能擺放短銀包，售HK$3,850，實用性卻相當高。

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手機袋

【名牌手袋入門】手機袋亦是女生們購買名牌手袋的入門選擇之一；Loewe Pocket in soft grained calfskin，售HK$5,850。(zzschen@Instagram)

手機袋亦是女生們購買名牌手袋的入門選擇之一，尺寸小巧，但也能擺放隨身物品，而且價錢更相宜。Saint Laurent、Balenciaga、Loewe等都有推出手機袋款式。以Loewe為例，所出品的Gate Pocket就成為了It Bags之一，不時在社交平台都能看到它的蹤影，價格為HK$6,250。

要是你希望以更低格價入手手機袋，亦可選擇品牌的另一款式：Pocket in soft grained calfskin，售HK$5,850，採用小牛皮製成，配合拼色、開合啪鈕的設計；袋身背面設有插槽位，可將八達通擺放於此，既簡單大方亦方便，同時肩帶亦可自行調節長度，適合不同高度的女生。

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如預算多一點，一萬元以下的款式，又有什麼選擇？＝＝＞（延伸閱讀）