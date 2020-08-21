【瑜伽服減價】居家防疫，人人化身廚神，又在家中勤做居家運動，但「工欲善其事，必先利其器」，女生對運動服、瑜伽服都有要求，剛好多個運動品牌，包括 Pure Apparel、Sweet Beauty、adidas和Nike等，在網上都進行減價優惠，Sport Bra 低至$76。

Pure Apparel 進行減價，即日起至 8月26日。（be_pureapparel@instagram）

Pure Apparel 瑜伽服減價 衣物統統不過HK$132

瑜伽品牌 Pure Apparel 與On the List 合作，即日起至8月26日，進行限時減價優惠，減價貨品包括Sport Bra、各種類型的上衣與Leggings，甚至一些運動用品，如瑜伽墊、瑜伽圈等，低至15折，原價近HK$900的貨品，減價後所有貨品不過HK$132，有興趣的女生不妨看看，數量有限、售完即止。

是次減價同時在線上、線下，網站消費消滿HK$500便可免運費，如果想親身看實物，可到OnTheList中環店內購物。

【按圖看】即睇Pure Apparel 上衣、Sport Bra 減價款式＝＝＞

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【按圖看】即睇Pure Apparel Leggings 減價款式＝＝＞

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【按圖看】即睇Pure Apparel 運動用品減價款式＝＝＞

英國 Sweaty Betty 提臀顯瘦 Leggings推優惠

除了加拿大品牌lululemon早年殺入香港，英國女性運動時尚品牌 Sweaty Betty 去年底終於登陸香港，首間專門店位於中環ifc，她憑着凸顯女性曲線設計，做到提臀、顯瘦效果，而且提供不同創新印花圖案和高性能面料，吸引不少女生追捧。

平時入手條瑜伽褲、瑜伽衫都要過千元港幣，而英國網上商店也有減價優惠，如「£60 / £70 Get 2 Sports Bra」，相等節省了£10-20（約HK$101-102m）不等，可與朋友一同入手；就算只網購一件貨品也提供包郵服務，預 7-14個工作天運到香港。

【按圖看】即睇 Sweaty Betty「£60 / £70 買2件運動Sports Bra」款式＝＝＞

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如果急不及待想入手，香港店也正在做優惠－「The Fit Kit」，用HK $1,150 入手1件以提臀功能著名的「Power」系列的Leggings與1件指定背心，平時 Power Leggings 需要HK$860，背心也HK$410，要是品牌的粉絲便不能錯過了，優惠至9月30日。

【按圖看】即睇香港Sweaty Betty「The Fit Kit」優惠款式＝＝＞

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另外，兩大運動品牌 adidas 與 Nike 現在在網上也進行減價優惠，按圖看看有甚麼值得入手運動、瑜伽服＝＝＞