炎夏日子，穿上涼鞋立即有了旅行感覺！選擇適合的涼鞋款式配合穿搭，能增加造型感以外，也可帶來視覺增高、顯腿長的效果。

Mules穆勒鞋

李施嬅以連身裙搭配Mules，絕對不會衍生「頹味」。(selenaleelalee@Instagram)

露出腳跟的Mules簡直是懶女生、趕時間出門的恩物！不論是配襯休閒的褲裝或女性化的裙裝都十分適合。Mules沒有包覆後跟的設計，露出最幼細的腳跟部份，具顯瘦效果；配襯短裙以外，褲裝可選擇九分長度以露出腳踝，甚或將褲腳捲至九分位置，更能增加一份率性感覺。

由於Mules的設計多以闊身鞋頭為主，有利修飾腳掌並拉長線條，故此肉肉腳形的女生也可放心穿着，亦可選擇低跟款式，呈現輕熟格調。

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幼帶涼鞋、方頭涼鞋

高海寧穿上搭帶平底涼鞋。(sammkoling@Instagram)

方頭幼帶涼鞋是今年大熱，高海寧襯起連身裙感覺輕柔又有朝氣，平日襯正式感服裝亦能顯知性美。如湯怡選擇高跟款，顯瘦效果將更加倍。連詩雅透過方頭粗跟裸色涼鞋，同樣能加強顯腿部修長效果。

綁帶涼鞋

可參考胡蓓蔚，將繩帶綁起至褲腳，打造腿部更修長的視覺效果。(paisleyhu@Instagram)

綁帶涼鞋一向都是夏季的時裝潮流之一；百搭之外，亦能讓雙腳看起來更修長。交錯的綁帶設計營造小性感，也可依照個人喜好或腳形控制繩帶綁束的位置，如怕小腿顯粗的女生可將繩帶綁低一點，約腳踝之上的位置，避免綁至小腿肌肉上。

另外，於穿着綁帶涼鞋時，可參考胡蓓蔚將繩帶綁起至褲腳，不但能將直腳、闊腳褲改造成燈籠褲腳，打造腿部更修長的視覺效果，也能塑造時尚感。

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運動涼鞋

楊丞琳喜愛以運動涼鞋搭配服裝。(rainie77@Instagram)

要是你鍾情於運動風，或可考慮運動涼鞋，也適合不同腳形穿着；不少台灣和韓國女星，如楊丞琳、曾之喬、Red Velvet成員Joy也是運動涼鞋的愛好者。配襯短褲、長褲都能呈現一份活潑休閒的氣息，穿着時亦可配搭短襪，選擇與涼鞋同色調的襪子，可拉長腿部比例，也可令造型更一致，十分適合運動涼鞋的新手；然而，也可選擇色彩鮮明的襪子，豐富視覺上的層次感，點綴造型。

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