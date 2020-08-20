Uniqlo U 2020秋冬系列將於9月18日正式發售。Uniqlo每次推出由Christophe Lemaire主理的Uniqlo U系列，熱賣款均會在首賣當日火速售罄，在入手前不妨了解一下今季的新設計吧！

Uniqlo U 2020秋冬系列將於9月18日正式發售，部份商品只會在指定店舖及官方網絡旗艦店出售。女裝 U 粗針樽領針織衫HK$299(uniqlo.com)

【按圖率先看】Uniqlo U 2020秋冬系列單品款式、價格公開＝＝＞

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Uniqlo U系列2020秋冬 奶油色調成大熱

Uniqlo U由Hermès前創意總監Christophe Lemaire主理，簡約獨特的剪裁設計風格長青不過時，加上親民價格，每每教人期待每季的新作。Uniqlo U 2020秋冬系列將在9月18日推出，與過往一樣，部份商品只會在指定店舖及官方網絡旗艦店出售。

奶油色搭配Tone on tone

Uniqlo U 2020秋冬系列以中性色調為主，建議直接一色到底，打造奶油色造型，為秋冬造型帶來新鮮感之餘，比起大地色感覺更乾淨顯白。奶油色輕易就能完成一個基本日常造型，如以樽領針織衫搭配半身裙，與同色調的鞋款，可輕鬆營造溫柔感。另外，也可選擇奶油色的西裝褸，以白色上衣作為內搭；奶油色調予人一種柔和感，能中和西裝褸予人過份正式的感覺，卻不失幹練。

日本女生愛以大地色搭配奶油色打扮＝＝＞

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Uniqlo U2020秋冬系列亦見牛仔元素；女裝 U 牛仔恤衫款大衣HK$399(uniqlo.com)

牛仔長款大衣 減齡感覺

另外，過往Uniqlo U系列非常受歡迎的長款大衣，今季加入了深色牛仔恤衫款的設計，比起孖襟大衣款式更適合香港較為和暖的氣候。不但可以直接將鈕扣全扣上穿着，配襯靴子造就型格打扮；然而，也可與褲裝或裙裝作配搭，營造多層次的視覺效果，或以Denim on denim這種配襯方法襯出造型感。

即看日本女生如何配襯牛仔恤衫＝＝＞

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手袋配件低至$199 男裝更多選擇？

是次秋冬系列亦迎來了手袋配件，女裝只提供一款迷你肩背包，4色設計僅售HK$199。如喜歡大容量手袋的女生，也可考慮男裝袋款，雖然是男裝，但款式中性，只要配襯休閒服裝也不會感到唐突。

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一名身高154cm的日本人妻喜愛購入Fast Fashion，更不時包色購買Zara、Uniqlo的單品。＝＝＞（延伸閱讀）