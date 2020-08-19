6IXTY8IGHT以親民價售賣女性衣物及內衣褲作定位，而近日品牌宣布推出首個彩妝系列「68 BEAUTY」。

連鎖時裝品牌6IXTY8IGHT宣布推出首個彩妝系列「68 BEAUTY」，定價於HK$59至HK$99。(6IXTY8IGHT@Facebook)

6IXTY8IGHT推首個彩妝系列「68 BEAUTY」，價格親民

6IXTY8IGHT於官方網站與社交平台發布首個彩妝系列「68 BEAUTY」，系列包裝設計沿用品牌代表粉紅色，涵蓋眉筆、眼線筆、眼影盤，以及唇部產品，照顧女生日常妝容需要，定價於HK$59至HK$99。系列於指定16間香港、澳門分店及官網發售。

按圖睇清6IXTY8IGHT首個彩妝系列「68 BEAUTY」產品＝＝＞

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HK$99 3支裝唇彩組合更抵買？

在彩妝系列之中，9色眼影盤只售HK$99；提供暖色與大地色系，一盒包含啞面及閃爍色眼影，適合日常使用，而且方便用作妝容配搭之用。

另外，也設3支裝唇彩組合，包含1支玫瑰色及2支變色效果唇彩。變色效果唇彩會隨唇部溫度而變成粉紅或橙色的唇妝效果，可單獨使用，或先使用玫瑰色唇彩再塗上變色唇彩，造就出獨特的妝容。

6IXTY8IGHT 3支裝變色唇彩隨唇部溫度而變成粉紅或橙色的唇妝效果；HK$99。(hk.6ixty8ight.com)

6IXTY8IGHT成立於2002年，並於2003年在香港設立總部以及先後在北京、香港開設店舖，早於今年5月，品牌已破舊立新，與Kakao Friends推出首個聯乘系列作限定發售，套用至家居服、睡衣及內褲設計，品牌香港區營運經理谷祖儀於接受《香港01》財經訪問時，指聯乘系列成功銷售額跌幅收窄至一成。

雖然未知首個彩妝系列「68 BEAUTY」能否為品牌帶來更多生意額，但為小資女提供多一個平價彩妝用品選擇，也是不錯。

【按圖看】過往亦不有少時裝品牌踩入美妝界，推出彩妝用品，你又有用過嗎？＝＝＞

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