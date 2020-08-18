湯怡為劇集《反黑路人甲》女主角之一，其校服與「眼鏡娘」造型獲網民大讚Girlfriendable，成功在馮盈盈、高海寧等一眾女主角中先突圍而出。

32歲湯怡成功在馮盈盈、高海寧等一眾女主角中先突圍而出。(yuenkaka@Instagram)

32歲湯怡並非首次於熒幕前以校服造型示人，早於2018年拍攝電影《某日某月》以學生身份穿上校服，更與小10年的原島大地飾演情侶，當時已掀起話題。事隔兩年，湯怡於《反黑路人甲》穿起校服的一幕亦毫無違和感，引證其凍齡外貌。

湯怡分別於電影《某日某月》與播映中的劇集《反黑路人甲》造型被大讚 ＝＝＞

+ 3 + 2

不過，湯怡亦曾在社交平台公開她的「黑歷史」：擁健康膚色時期拍下的學生照，更直言學生照是列入不堪回首的項目；其後於接受媒體訪問時解釋，自己中學時期特別喜歡游泳，由開池游到收池，因而換來一身健康膚色。

湯怡曾分享她的童年照，其中一張學生照更讓她不堪回首＝＝＞

湯怡後來積極保養、美白，卻試過將檸檬切片敷於臉上，結果把自己的臉部弄紅至一撻撻。經過撞板後，湯怡認為保養需要兼顧內在與外在；大家也可參考湯怡的方法！

妝後需徹底卸妝

湯怡認為徹底卸妝十分重要。(yuenkaka@Instagram)

湯怡平日盡可能都不化妝，讓皮膚好好得到休息，即使化妝也會選擇化上淡妝。曾在一次訪問中，她表示粉底有多薄就化多薄，再塗上淡色胭脂、畫上內眼線、眉毛就完成一個日常妝容。

化妝後亦要徹底卸妝，做好清潔步驟。湯怡曾在社交平台分享她平日卸妝的步驟，先將化妝棉沾上卸妝水蓋住雙眼各10秒，同時卸走眼肚、眉部的妝容，其後用化妝棉再在眼睛周圍抹一次以確保完全卸走眼妝，再用卸妝油卸走臉上與唇部的化妝品，卸妝後還要使用洗面膏作最後一次全臉清潔，及後塗上護膚品。

+ 4 + 3 + 2

比起美白更著重保濕

湯怡著重防曬，也著重保濕程序。(yuenkaka@Instagram)

護膚步驟雖繁瑣，但絕對不能懶，也要認清自己皮膚問題所在。除了在室外，湯怡於室內都會使用防曬產品，避免曬黑，減少皮膚出斑的機會。曾在接受媒體訪問時表示，自己皮膚最大的問題是很乾，故較著重保濕程序，盡可能每日都會敷面膜，做好保濕才作美白程序。湯怡更認為，如果皮膚水份足份，毛孔就會變細；相反不夠水份的話，則會變得暗啞。

+ 3 + 2

維持清淡飲食習慣

湯怡於切洋蔥期間，露出馬甲線。(yuenkaka@Instagram)

湯怡都會在社交平台分享美食以及下廚的照片，更指自己喜歡美食而且份量可以吃很多，笑言有個橡皮肚。比起節制飲食份量減肥，湯怡抱「食得是福」的心態，認為吃完開心過後才減，不過卻懂得從食物種類入手，減少煎炸及油膩食物，盡可能吃得清淡。其中，湯怡也在社交平台分享指自己無甜不歡，曾經每日都會吃朱古力，不過因為保養皮膚關係，已有近一個月沒有食用。

另外，湯怡分享指自己其中一個護膚秘訣就是多喝湯，也習慣於每天早上飲用一杯溫水，加快腸部蠕動的同時幫助補充水份。除了對皮膚好，根據台灣書田大腸直腸外科主任醫師在《早安健康》撰文分享，多喝水、勤做腹肌運動等，促進腸道排出殘餘的食物殘渣，亦有助減掉腹部贅肉，更有效保持腹肌彈性。

+ 3 + 2

找到適合自己的運動方式

湯怡每星期都會做運動，包括跑步、行山、平板支撐。(yuenkaka@Instagram)

練得驕人馬甲線的湯怡，不時也會露出細腰，令人非常羨慕。湯怡也經過摸索期，曾在一次訪問中表示，2018年未接觸跑步前，只會間中做健身，因為當時經理人替她報名參與10公里馬拉松比賽，才開始訓練，然後愛上跑步。每個人做運動的習慣也不一樣，湯怡並不愛一邊聽歌一邊跑步，相反喜歡聽隨自己的呼吸節奏去跑，更似是給自己一個獨處的時間，也能修身；她在跑步後會進行一些瑜伽伸展動作拉筋。

現時湯怡即使沒時間外出跑步、行山，每周也會在家進行平板支撐等運動，以鍛練肌肉。

點圖即看，湯怡擁令女生都羨慕的馬甲線＝＝＞

+ 3 + 2

英國品牌TOPSHOP宣布結業撤出香港，網店正進行低至3折優惠，返工鞋減至$1XX，值得入手？（延伸閱讀）