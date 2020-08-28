【女星｜名牌手袋】楊丞琳（Rainie）不時在社交平台分享#OOTD，無意間大曬Chanel、Louis Vuitton、Celine等名牌手袋。

楊丞琳配襯Maison Margiela手袋，穿上了台灣小資品牌MEIER.Q。（rainie77@Instagram）

楊丞琳不時以名牌手袋搭配親民時裝品牌Pazzo與MEIER.Q，平襯貴的穿搭造型完全沒唯和感。更重要的是，楊丞琳所入手的手袋均為長青款，以下是她經常使用的款式，穿搭十分值得參考。

Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires

楊丞琳喜愛以Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires配襯不同造型。(rainie77@Instagram)

Louis Vuitton Multi Pochette Accessoires一直備受女星們的寵愛，楊丞琳也時常揹上此款手袋。以1992年經典作Pochette Accessoires作基礎，用上Monogram印花；而且設計靈活，主打一袋多用，以可拆式迷你版型的Pochette Accessoires與迷你圓形拉鏈袋結合Pochette Accessoires，可視乎喜好與當日穿搭，選擇單獨或併合使用，而楊丞琳則喜愛併合以斜揹形式使用。

【按圖看】更多楊丞琳擁有的Louis Vuitton手袋＝＝＞

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Loewe Puzzle Bag

楊丞琳使用Loewe Mini Puzzle Bag，搭配正式感重的服裝可以手挽方式使用。(rainie77@Instagram)

Loewe Puzzle Bag為設計總監JW Anderson入主品牌後設計的首個手袋款式，將多達40塊皮革以手工縫製成立體袋形，猶如七巧板般，其精緻度讓其至今仍熱賣。楊丞琳則愛Mini Size，能夠裝下手機、銀包等日常用品。不只是Puzzle bag，同是Loewe的皇牌手袋 Barcelona Bag、 Hammock Drawstring bag等，她也選用mini size，襯起上來非常可愛。

【按圖看】更多楊丞琳擁有的Loewe手袋＝＝＞

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Balenciaga Shopping XXS North South Tote Bag

楊丞琳大讚Balenciaga Shopping XXS North South Tote Bag外形可愛。(rainie77@Instagram)

Balenciaga Shopping XXS North South Tote Bag於2017年推出，以零售店所沿用的購物紙袋作為設計靈感。方正輪廓印有品牌Logo，用上小牛皮製成，配置圓形手柄，外形精緻得連楊丞琳也大讚可愛。手袋以磁釦開合，同時附有可拆式肩帶，能側揹或手挽使用。

【按圖看】更多楊丞琳擁有的Balenciaga手袋＝＝＞

楊丞琳亦擁有不少CHANEL、CELINE、Bottega Veneta、Bvlgari手袋＝＝＞

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楊丞琳、曾之喬、侯佩岑也喜愛以運動涼鞋搭配服裝，呈現一份活潑休閒的氣息＝＝＞（延伸閱讀）

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楊丞琳與李榮浩受新型冠狀病毒病 （COVID-19）影響而分隔兩地，不過仍無阻他們的甜蜜＝＝＞（延伸閱讀）