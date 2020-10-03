【Uniqlo、GU穿搭】日本女生常以Uniqlo、GU單品襯出極簡造型，也擅長一衣多穿變出不同造型，參考價值向來都很高，要是圖文並茂教學的話，零穿搭天份也不怕買錯衫。

日本女生Kojika常會圖文並茂分享穿搭造型照，2018年至今累積2.5萬名追蹤者。(kojika_wear@Instagram)

日本女生流行將穿搭照分享至Instagram，各有自己的風格與特色，而Kojika就是其中一個常會分享穿搭造型照的Instagramer，2018年至今累積2.5萬名追蹤者。

Kojika是一名OL，擅長以Uniqlo、GU單品襯出Smart Casual造型，而特別在於，她除了發布Total Look，更會分享近期的購入品，列明購入品的材質，所買的碼數與價錢、搭配方法，以及穿上身後的感受，圖文並茂，像是觀看一個時尚報告。

【按圖看】Kojika最近在GU購入單品＝＝＞

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162cm的Kojika認為「高腰是最好的盟友」，日常穿搭中總是以高腰剪裁為主。(kojika_wear@Instagram)

日常穿搭不可缺少高腰剪裁？

Kojika身高162cm，在Instagram上的簡介寫道：「高腰是最好的盟友」故她日常穿搭總以高腰剪裁為主，拉高腰線，讓身形比例變好。

Kojika喜歡以高腰棉麻質長褲配襯T-Shirt，將上衣攝入褲裝內，更為加強視覺增高效果，亦可輕輕拋出部份衫身，讓其感覺更率性；在秋季穿上一件外套或將外套直接披在肩上，打造層次造型；喜歡裙裝打扮的女生，則可選擇以短裙搭配長身外套，有助修飾雙腿，感覺更俐落時尚。

同一單品襯出多變造型？

Uniqlo、GU等大眾品牌的服裝以素色、簡約格調為主，甚為百搭；Kojika擅長以同一單品重複搭配，如她購入上季一件Uniqlo Ｕ系列的乾濕褸，此款乾濕褸一推出已獲日本女生追捧，隨即售罄。今年8月，日本Uniqlo重新推出此款乾濕褸，也在Instagram引起一陣熱話。

乾濕褸直身及略為oversize剪裁，更可企領穿搭，質料較薄穿起來有種俐落感，輕易襯出5個多樣化的風格，家中的乾濕褸也可參考以上造型。

【按圖看】Kojika如何以Uniqlo長外套襯出5個造型＝＝＞

更多Kojika重複搭配的造型＝＝＞

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