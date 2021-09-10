日本美魔女Uniqlo、Zara減齡穿搭　T恤可擺脫老氣感隱藏真實年齡?

「凍齡」是許多女生的夢想，除了保養要用功，穿搭也不容忽視。日本美魔女Nana身高160cm，經常分享Uniqlo、GU、Zara等減齡穿搭，令人完全看不出她的真實年齡？



日本美魔女Nana憑減齡穿搭吸納了近5萬追蹤者。（nanapanda517@instagram）

日本美魔女Nana身高160cm，身材與一部份亞洲女生相近，下身位置較胖，她的穿搭造型適合大部分女生都能參考；Nana的穿搭技巧不但能遮掩缺點，重要是能減齡，現在於Instagram已經吸納了近5萬追蹤者，她也因而收到關於身材保養的問題，而她的真實年齡更是令人大感驚訝！

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穿工人褲、吊帶裙

年長的問題不是身材走樣，而是我們都沒有了以往勇於嘗試的心，慢慢穿搭也變得平平無奇，加上手腳都肉肉的，便想「由頭包到落尾」。

不露肉是沒有問題，日本美魔女Nana也是「密實型」，但所選的單品就十分多元化，同時利用Layering令穿搭減齡，在Nana的穿搭中最常見便是工人褲，工人褲的設計大多都鬆鬆垮垮，帶有活潑感，像是牛仔工人褲配上大地色T-Shirt，孭着小布袋，休閒又有活力，令感覺顯得年輕。

▼▼▼【按圖看】日本美魔女Nana穿上工人褲顯得年輕有活力▼▼▼

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如果怕被人誤會「扮後生」，又可以在選色方面着手，黑白色便是最佳選擇，中和吊帶、工人褲的休閒設計，從顏色取得平衡，不會過於孩子氣。

Uniqlo吊帶裙也是凍齡穿搭好物。（nanapanda517@instagram）

很多女生都非常害怕展示手臀而不穿吊帶裙，隨年紀增長，不鍛鍊肌肉，bye-bye肉只會愈來愈嚴重，而穿搭便可以修飾一下，選擇吊帶裙時可找一些鬆身剪裁，方便內搭T-Shirt，在視覺上也可以顯瘦也更有層次感。

垂墜感的闊腳褲有顯瘦效果。（nanapanda517@instagram）

垂墜感闊腳褲是修飾下身肥胖最佳拍檔

下身較胖的女生都是較難穿上貼身褲，不然會缺點盡露也顯胖，日本美魔女Nana也深明修飾下身比例的重要性，因而她最愛穿闊腳褲，遮掩下盤大、腿粗問題，垂墜感的闊腳褲更有顯瘦功能，瞬間拉長腿型。

今年的闊褲流行小喇叭設計，上半部稍稍有修腿形的設計，而膝頭以下有小喇叭褲口，上窄下寬，有修大腿的功能；雖然「攝衫」是有顯腿長突出腰線的效果，但對下盤沒自信的女生她們會寧願不「攝衫」，不如學一學Nana只「攝」一半，可以修飾下盤之餘，又時尚，又可展現腰線。

▼▼▼【按圖看】日本美魔女Nana以垂墜感闊腳褲修飾下身肥胖問題▼▼▼

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