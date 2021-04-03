撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-03 13:00

【減齡穿搭．ZARA、UNIQLO、GU】想要保持年輕感，甚至讓人猜不出你的真實年齡，臉部保養以外，穿搭也不容忽視，適時透過服飾剪裁和色彩搭配修飾，隨時可讓外形年輕至少5歲？

【減齡穿搭】日本人妻rinnmym熱愛穿搭，透過3大技巧呈現活力少女味，令人完全看不出48歲的真實年齡。(rinnmym@Instagram)

隨年齡增長，部份女生在打扮上都會變得沒所謂，但求舒適即可，沒有造型感可言。其實只要花心思從服裝剪裁入手、用心搭配，一樣可襯出高舒適度的造型，更可達到減齡效果。日本人妻rinnmym為3孩之母，卻熱愛穿搭，不時都會在社交平台分享#OOTD，而她亦大方於簡介一欄列明自己已年屆48歲。平日喜愛購入ZARA、UNIQLO、GU等大眾品牌，透過3大技巧呈現活力年輕感覺，隱藏真實年齡。

【減齡穿搭技巧1】鮮艷色彩

減齡單品非印花莫屬，不過未必人人接受到，要達到減齡效果，或可先從服裝顏色入手。日本人妻rinnmym都會選擇色彩鮮艷的單品，不過並非全套花俏造型，而是以純黑色或淺色調單品作搭配，成為造型的重點。

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【減齡穿搭技巧2】大地色系傘裙

鮮艷色彩單品以外，大地色亦常見於日本人妻rinnmym的造型之中。她特別喜歡穿着大地色調的半身傘裙，能夠修飾下半身之餘，其麻質和輕盈布料的裙擺於行走期間隨步伐輕輕擺動，帶來活力感，搭配深或淺一度的上衣，令造型變得更和諧統一，亦帶提亮膚色效果。

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【減齡穿搭技巧3】高腰剪裁

高腰剪裁的半身單品為減齡、視覺增高的好幫手，日本人妻rinnmym傾向選擇闊腳高腰褲，搭配技巧非常簡單，以「上窄下寬」的穿衣原則配襯，不外乎都是選擇黑色、大地色、白色短身上衣，或直接將上衣攝進褲子内，拉長整體比例，令身形更加顯高顯瘦。

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