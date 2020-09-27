【女星｜名牌手袋】文詠珊（Janice Man）早於4月份分享留家抗疫的運動照，意外將豪華家居曝光，平日她的穿搭造型都不乏Louis Vuitton、Gucci等名牌手袋，更甚少重覆，絕對是一名不折不扣的手袋控。

文詠珊（Janice Man）是一名不折不扣的手袋控，她以休閒造型搭配Burberry Mini Logo Graphic Canvas and Leather Pocket Bag；HK$9,300(janice_man@Instagram)

眾多名牌之中，Louis Vuitton、Gucci就佔Janice Man的手袋收藏一大部份，襄括小手袋、背包，以至行李箱；Louis Vuitton行李箱更多次成為她旅行的好夥伴。

Louis Vuitton行李箱更多次成為Janice Man旅行的好夥伴，選擇了My LV Heritage訂製服務，在行李箱的右下角刻繪出「JM」。(janice_man@Instagram)

Louis Vuitton行李箱為品牌Horizon手拉式行李箱系列，如常見的行李箱一樣，設有TSA鎖扣與四輪設計，不過工業設計師 Marc Newson就為行李箱加入不同細節位，除提供50、55、70共3個尺寸，材質方面提供經典Monogram帆布、Damier帆布、Epi皮革均能選擇，牛皮飾邊配合皮革包角，加上大型外置拉桿鑲嵌在箱外，令內部結構完全平坦，具較多空間擺放物件。

Louis Vuitton行李箱提供50、55、70共3個尺寸，售HK$ 21,400至HK$ 30,000(louisvuitton.com)

而Janice Man所用的行李箱則為Monogram帆布材質，售HK$ 21,400至HK$ 30,000；不過她更選擇了My LV Heritage訂製服務，在行李箱的右下角刻繪出「JM」，增加個人化以及奢華一面。3個尺寸行李箱加入My LV Heritage訂製服務的價格分別為HK$26,900、HK$30,000、HK$35,500，能夠自選條紋款式、1至3個字母或數字、文字顏色以及印製的位置，訂製需時8星期。

Janice Man擁有Louis Vuitton人氣款式Petite Boîte Chapeau，售HK$40,000。(janice_man@Instagram)

Janice Man亦擁有Louis Vuitton一袋難求的款式：Petite Boîte Chapeau，為2018早春系列單品，又稱為圓餅包，售HK$40,000。

Louis Vuitton Petite Boîte Chapeau圓形輪廓，配以Monogram帆布，簡約優雅。(louisvuitton.com)

設計靈感來自於品牌的經典帽盒，圓形輪廓，配以Monogram帆布以及可拆式皮革ID吊牌，簡約優雅，於當時一推出便成功一班時尚達人追捧。Petite Boîte Chapeau的設計可愛又不失質感，容易搭配不同造型，不但可搭配型格風格，也可如Janice Man一樣以吊帶背心、短褲配襯，點綴休閒造型。

【按圖看】更多Janice Man擁有的Louis Vuitton手袋＝＝＞

+ 8 + 8 + 8

Louis Vuitton以外，Janice Man鍾情於Gucci手袋，如Disney x Gucci小型水桶袋。(janice_man@Instagram)

Louis Vuitton以外，Janice Man鍾情於Gucci手袋，收藏的袋款不僅經典1955馬銜扣系列，也擁有Disney x Gucci小型水桶袋，售HK$16,500。

Disney x Gucci小型水桶袋為2020初春系列款式，售HK$16,500(gucci.com)

Disney x Gucci系列為2020初春款式，GG Supreme帆布配襯淺棕色皮革飾邊，印上米奇老鼠圖案，既不失復古格調，亦增添一份生氣，加上Janice Man以一身牛仔造型作配襯，更能營造活潑感。

【按圖看】更多Janice Man擁有的Gucci手袋＝＝＞

+ 4 + 4 + 4

Louis Vuitton、Gucci以外，Janice Man亦擁有Delvaux、Burberry等多個名牌手袋＝＝＞

+ 8 + 8 + 8

楊丞琳（Rainie）不時在社交平台分享#OOTD，無意間大曬Chanel、Louis Vuitton、Celine等名牌手袋。（延伸閱讀）＝＝＞