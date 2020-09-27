無印良品(MUJI)清新簡約的風格一直都備受大眾喜愛，更創造了「無印風」一詞，每次走進無印良品都會忍不住被它的氛圍吸引，產品不但高品質而且部分價格也十分親民，特別是零食和生活用品。

無印良品(MUJI)的服飾同樣是不容錯過的好物，設計簡約百搭，質料舒適好穿。(muji_hongkong@ig)

不過這次要介紹的，同樣是以性價比見稱的無印良品的服裝及配飾，他們的穿搭單品備受各地女生的追捧，衣服的設計極簡又素雅，穿上身瞬間就變成文青女孩，而且衣服的質地柔軟舒適又親膚，款式簡約又百搭，讓人愛不釋手！以下就為大家介紹4款無印良品，的熱賣的人氣穿搭單品，不單是在社交網絡上的人氣極高，受歡迎程度更是風靡日韓台，跟著入手就一定沒有錯了！

無印良品(MUJI)的服飾備受各地女生的追捧，衣服設計極簡又素雅，穿上身瞬間就變成文青女孩。（hyororii_69@IG）

1/ 有機棉無袖T-Shirt

無印良品(MUJI)的T-Shirt看似平平無奇，但卻是日本女生IG上洗版式的出現，也是筆者無限回購的穿搭單品之一。這次要介紹的就是在各地無印良品(MUJI)引起搶購潮的「有機棉無袖T-Shirt」，很多女生聽到無袖就會很恐懼，害怕自己「肉肉」的手臂會展露無遺，但是這款的手袖使用了「法式袖」的設計，恰到好處的遮掩了手臂最粗壯的二頭肌位置，斜切的手袖細節更修飾了手臂的線條，反而顯得更加纖長，即使微胖女也可以輕鬆駕馭，另外T-Shirt的粗圓領設計更增添了時尚氣息，款式百搭易襯，而且價格也十分便宜，只要HK$85就可以入手！

無印有機棉無袖T shirt在日本引起搶購潮，推出不久即登上了日本無印官網的人氣排行榜冠軍。（shiiii0125@IG）

這款有機棉無袖T-Shirt在日本和台灣無印良品(MUJI)一推出就大受歡迎，一共有7個顏色可以選擇，包括白色、灰、藍、卡其等，但是暫時香港就只有5個顏色可選。這款淨色的五分袖T-Shirt配搭率也很高，不管是短褲、短裙、牛仔褲都可以配襯到，完全是不用腦就可以配搭得時尚好看。

無印良品(MUJI)機棉無袖T-Shirt穿搭示範：(按圖看更多)

+ 3 + 3 + 3

2/ 棉麻襯衣

無印良品(MUJI)的棉麻系列也是備受推崇的人氣產品，舒適的棉麻材質特別適合夏天穿著，自帶涼感，出汗也能感到乾爽，觸感順滑而且不容易皺，比起一般市面上較為硬挺的襯衫質地更加親膚，而且穿出來的效果也會較為休閒，不會顯得過於正式。MUJI的棉麻襯衫一共有4款，除了人氣最高的水洗白色之外，還有淺藍色的間條紋和卡其色也是文青女生最愛的穿搭單品。

無印良品(MUJI)的棉麻系列也是備受推崇的人氣產品，即使是長袖但配合棉麻的材質在夏天穿也不會感到悶熱。（muji_taiwan@IG）

無印良品(MUJI)棉麻襯衫穿搭示範：(按圖看更多)

3/ 麻布購物袋

每當說起IT Bag可能大家都會想起某某名牌的貴價手袋，但是無印良品(MUJI)的這款麻布購物袋，超高人氣媲美眾多名牌IT Bag，在日本初推出時更是被一掃而空，在台灣網絡上也引起了一陣熱潮。雖然它只是一款購物袋，但是亞麻的材質充滿了夏日氣息，沒有任何的花紋或標誌裝飾，配上白色的繩織手提帶，設計時尚又簡約，深受女生喜愛，而且還有3個大小選擇，容量巨大，外出物品較多的女生完全不用擔心容量問題。另外最吸引人的就是它的價錢十分便宜，最大容量的只需要$79台幣（約港幣$21）就可以帶回家了！可惜這款手提袋暫時只在日本和台灣發售，喜歡它的香港女生可能就要拜託朋友幫忙或者透過代購了。

無印良品(MUI)的這款麻布手提袋被推上了神台，在短短時間就在IG上洗版，人氣媲美眾多名牌IT Bag 。（umii___10@IG）

無印良品(MUJI)麻布購物袋穿搭示範：(按圖看更多)

撥水加工有機棉束繩便服鞋

一對好穿舒適而且款式時尚百搭的帆布鞋真的是可遇不可求，但是無印良品(MUJI)這雙帆布鞋可以説是深得潮流界人士的歡心，也是只有MUJI的忠實粉絲才會知道的隱藏好物！簡單不花俏的線條十分耐看，而且還有四個顔色選擇，當然最受歡迎的就是經典白色。害怕白色布鞋容易弄髒？這款布鞋採用了有機棉撥水加工處理，不容易沾染水漬，而且布鞋裏還有鞋墊，符合人工體學的設計，凸型設計可以支撐足弓，舒緩長時間步行時的疲累，筆者也是MUJI白布鞋的忠實粉絲，回購了多次，不但耐穿又舒適，而且HK$200有找，性價比超高！

無印良品(MUJI)的這雙便服鞋可以説是深得潮流界人士的歡心，也是只有MUJI的忠實粉絲才會知道的隱藏好物。（muji_taiwan@IG）

無印良品(MUJI)便服鞋穿搭示範：(按圖看更多)