名牌手袋保養｜誤沾食物污漬如何急救清潔　哪類清潔劑必須避免？

【名牌手袋保養】名牌的皮革手袋價值不菲，好好保養，不但延長使用壽命，同時更為保值。有否想過，用錯方法清潔可能會得不償失，令袋身出現更明顯的污漬？英國專門清潔與修復手袋的The Handbag Clinic創辨人Charlotte Staerck就曾分享過一些手袋保養方法，不妨參考一下。

Dior Saddle Bag是許多女生must buy item，在Instagram不乏它的蹤影。(modezarin@Instagram)

名牌手袋多久清潔一次 哪類清潔劑必須避免？



對於手袋保養，並不是待發現污漬時才進行清潔，而是如日常護理皮膚一樣，需要定期清潔；至於清潔的次數，Charlotte Staerck建議需視乎手袋的的使用頻率，如果每天使用，需每2至3個月為手袋進行一次進行清潔；而如果僅在週末或是特殊場合使用，則可約6至9個月清潔一次。

【按圖看】清潔劑也講究，點圖即看應避免用哪類清潔劑，如何正確清潔？＝＝＞

以下2020年繼續大熱的手袋，你又知道嗎？（點圖即看）＝＝＞

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使用潤手霜、深色衣服 也要小心？



大部份女生平日習慣在雙手塗上護手霜，需避免於剛塗完護手霜就手握手挽位置，以免沾上了過多油脂，如令真皮手挽顏色變深。另外，在穿搭造型上也需加強注意，要是你當日衣着為深色，則需避免使用淺色調的手袋，以防衣物有機會掉色，弄髒手袋。

Celine Box Bag為Phoebe Philo設計的首個袋款，也是許多女生鐘情的手袋款式。(missmondo@Instagram)

如何正確存放手袋？



使用手袋過後，並不能隨便把它放置於家中的一角，亦需避免陽光直接照射，以免出現皮革褪色的情況，正確應是將其放入塵袋內，作為一個防塵的保護；另外，也可先將大量的雪梨紙放入袋身作承托支撐，讓手袋形狀還原挺身，甚至可特別訂造一些收納內袋，避免袋形與袋角出現凹陷的情況，變相延續手袋壽命。

（資料來源：cosmopolitan UK）

名牌手袋外型美觀，但大多款式均未設分隔層設計；懶於收拾袋子的女生或會擺放許多物件於袋中，結果想要取出其中一樣物件時只能大海撈針。此時候，一個收納內袋（Bag Organizer）絕對能解決問題。＝＝＞（延伸閱讀）

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文詠珊（Janice Man）早於4月份分享留家抗疫的運動照，意外將豪華家居曝光，平日她的穿搭造型都不乏Louis Vuitton、Gucci等名牌手袋，更甚少重覆。＝＝＞（延伸閱讀）