2020年香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa）早前迎來首個樓盤宣傳片工作，自當選以來，憑混血兒樣貌以及率直性格備受注視，她亦曾在社交平台分享一些童年照，力證「由細靚到大」。

謝嘉怡（Lisa）為2020年香港小姐冠軍暨最上鏡小姐，當選後人氣急升。（資料圖片；陳順禎攝）

謝嘉怡在《2020香港小姐競選》決賽當晚的五強感言演講，透露父親在小時候已希望她參選香港小姐，讓人留下深刻印象，更指自己性格較男仔頭，從小不愛化妝、打扮，香港小姐讓她接觸到化妝及更多新鮮感的事物。早前在節目《姊妹淘》分享指現在喜歡了化妝，發掘到自己不同的另一面；同時分享參選期間減去6KG的瘦身貼士，以麵包配上蔬菜、蕃茄自製簡單早餐，而肚餓時可吃梳打餅補充體能。身形上清減不少，但從謝嘉怡的社交平台看到，謝嘉怡仍是喜愛以淡妝或素顏示人，外貌與童年時期的她同樣美麗。

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謝嘉怡以外，還有以下歷屆香港小姐「由細靚到大」，點圖即看＝＝＞

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【1999年香港小姐冠軍】郭羡妮

46歲郭羡妮不時在社交平台分享幸福家庭的合照。(sonijakk@Instagram)

46歲郭羡妮近年減少幕前工作，但仍不時在社交平台分享幸運家庭的合照。除了曾分享過1999年參選香港小姐的照片，早前更發布一張小一入學照，寫道：「昨天尋回小學畢業證書，找到我讀小一時的入學照，時光飛逝，這小女孩都有自己的女兒了，而且女兒還跟這小女孩長得一模一樣。」

郭羡妮保養得宜，點圖即看舊照及保養技巧＝＝＞

【2008年香港小姐五強】高海寧

勤做運動也是高海寧保養的關鍵。(sammkoling@Instagram)

33歲高海寧近來劇接劇播放，備受力捧。於2008年參選香港小姐，被視為大熱人馬，可最後五強止步，僅獲「旅游大使」獎項。高海寧醉心訓練演技，搣甩花瓶形象，更努力維持好身形與膚質。曾在一次接受媒體訪問指，不需工作時並不會化妝，認為化妝浪費時間，而自己則會每星期敷2至3次面膜。

高海寧兒時非常可愛，點圖即看她的保養心得＝＝＞

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當然，並不是每個女生也天生麗質，後天努力保養亦同樣重要，以下女星曾經歷醜小鴨階＝＝＞（延伸閱讀）