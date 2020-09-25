【約會攻略】日本網站Goo Ranking曾向250名20至30歲男性進行了一項調查，並公布日本男生眼中10大「容易惹人反感／最難勾起興趣的異性特徵」。經常在初次約會後全無下聞，不想在無意間踏中男生地雷的你，必定要留意了。

【按圖看】「難勾起興趣的女生特徵」排行榜第三至十名＝＝＞

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【第二名】嗜酒（7.9%）

250名男生之中就有7.9%選擇嗜酒為討厭特徵。（《無法成為野獸的我們》劇照）

酒精或能夠令人放鬆心情，小酌一杯將工作與生活上的煩惱忘卻，坊間有指小酌怡情，大酌傷身，除了影響身體狀況，更是日本男生討厭女生做的行為，250名男生之中就有7.9%選擇嗜酒為討厭特徵；原因是許多男生都對心儀對象產生一份好感，當出現嗜酒、酒醉情況，性格與行為或會出現急劇變化，與他們想像中的優雅印象並不相同，故並不喜歡。

【第一名】吸煙（9.0%）

吸煙習慣因人而異。（《志明與春嬌》劇照)

吸煙除了影響健康，亦容易影響個人儀容。先是有機會讓牙齒變黃，再來便是吸煙過後身上或會出現一陣難以消散的煙味。因此，女生們除非你遇上張志明，否則要留意吸煙習慣有否成為你們之間的絆腳石。

（資料來源：Goo Ranking）

陳嘉寶（Anjaylia）與丈夫黃頌祈（Epaphras）早前（20/9）分別在社交平台上載B女照，宣布第二位小天使Eliana已降臨黃家。生產前亦有上載生活照，多為半身照或遮掩半身，照片中的她依然纖瘦，孕肚「隱形」，故並沒被發現懷上第二胎，更多產後極速瘦身回顧狀態女星＝＝＞（延伸閱讀）