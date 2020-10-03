【C9特工】黎諾懿與高海寧於熱播劇集《C9特工》飾演特工，襄括不少打鬥動作；有武術指導底子的李家鼎（鼎爺）除了向後輩分享拍動作場面的心得，更貼心為高海寧送上藥物，正如他過往曾在媒體訪問中提及，兇惡形象只是受惡人角色所影響，其實溫柔非常。鼎爺對待愛情亦同樣，鐵漢的外表下總帶幾份柔情，勇於愛惜身邊人。

李家鼎與施明至今仍會一起出席家庭聚會，圖中為兒子慶生合照。(drift_greg@Instagram)

因工作結緣 促成19年婚姻

李家鼎與前妻施明於1977年結婚，最後在1994年選擇離婚，育有長子李泳漢、幼子李泳豪，李泳漢與太太嚴佩鈺更先後誕下兒子李浩榮（Alfie）與女兒Charlotte，三代同堂。李家鼎與施明當年因工作而結緣，二人分開有指是性格不合所致，李家鼎（鼎爺）縱然外表粗魯，性格火爆，但19年的婚姻，從沒有動過手與提出離婚。

李家鼎過往曾在媒體訪問中提及，兇惡形象只是受惡人角色所影響，其實溫柔非常。（01娛樂圖片；梁碧玲攝）

離婚全因火爆性格？多番要求復合不果

李家鼎曾在港台節目《舊日的足跡》訪問中透露，一生最大失敗是離婚；亦公開當年離婚導火線。全因一年施明的生日時，有學生致電李家鼎想學騎馬而令她感到不高興，便把自己關在房內，李家鼎一開門不小心用力過度打破了門，自此施明便不再理睬對方，後來更提出離婚。即使李家鼎曾拒絕簽紙，多番要求對方復合，但仍遭到拒絕，他指仍抱有「寧人負我，我不負人」的想法。

【按圖看】李家鼎（鼎爺）與家人的合照，盡顯慈父一面＝＝＞

未能成朋友 亦不帶怨恨

分開的結局，不一定帶有怨恨。李家鼎與前妻施明離婚後沒有反目成仇，亦會一同出席家庭聚會及合照。鼎爺曾接受媒體訪問時指，二人的的確確是曾經相愛，作為男人並不應心胸狹窄，應來得開心，去得瀟灑。而施明則於近日在節目《開工大吉77》中直言，未能做到與前夫李家鼎再見亦是朋友，但他是兒仔的爸爸，變相那是親人的關係。

【按圖看】李家鼎（鼎爺）、黎諾懿、高海寧在劇集《C9特工》演出 ＝＝＞

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昇華至親人 保護身邊人

激情逝去，徹底放下，由戀人昇華至親人，李家鼎仍是對施明照顧有加，離婚多年會給予對方與兒子金錢，擔起丈夫與爸爸的責任，甚至是擔起一個男性應保護身邊人的責任；李家鼎曾在一次訪問中提及，自己站在女性的一方，認為女性特別需要保護，故此當年施明好姊妹黃淑儀與劉芳剛離婚之際，他主動提出相助。

李家鼎近年工作繁重，烹飪節目《阿爺廚房》一輯接一輯。（《阿爺廚房》截圖）

大男人也藏柔情一面：「掛住便掛」

李家鼎於2016年傳出結識到第二春並秘密結婚的消息，他僅直言傳媒可到婚姻註冊處查證，同時只承認拍拖不過未有透露相識經過與拍拖時間，強調對方與家人關係良好。李家鼎近年工作繁重，烹飪節目《阿爺廚房》一輯接一輯，亦進軍飲食界，他於一次訪問中被問及女朋友會否不滿，卻指對方了解他的工作，非特別事都不敢致電，原因是他會鬧她，認為「掛住便掛」，工作與卿卿我我應該分開。

李家鼎在港台節目《舊日的足跡》訪問中透露，離婚是一生中最大的失敗。（鼎爺私房菜圖片）

或帶有一份大男人主義，但李家鼎仍大讚對方給予空間；鐵漢的外表下仍心繫對方，當年女朋友被指是「厚唇思琦」，他便挺身而出，幫忙說話，指不相似以外，更是一種詆毀。歷經一次婚姻失敗，李家鼎於早年被媒體問及對愛情的看法，靚女已非首要條件，他卻直言幾十歲是講感情，兩個人要磨合與溝通得到。

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