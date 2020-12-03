【名牌手袋】CHANEL經典背包有3千蚊替代款？20款大容量流行背包

【名牌手袋｜背包】CHANEL、Louis Vuitton、Gucci，以至Coach、Tory Burch等奢侈或輕奢侈品牌，紛紛推出背包，即使是迷你款，容量都比流行的迷你手袋大一些。記者襄括20款2020年流行的IT Bag，當中又是否有你的心水？CHANEL經典的GABRIELLE Backpack也有3千蚊替代款？

【奢華之選HK$20,000以上】Louis Vuitton Lockme Backpack

如果Budget許可，可考慮Louis Vuitton Lockme Backpack，售HK$20,700至HK$23,500。(yinowu1019@Instagram)

如果Budget許可，可考慮Louis Vuitton Lockme Backpack，迷你尺寸售HK$20,700，而另一尺寸售HK$23,500。簡約素色設計配合品牌金屬Logo，開合轉鎖亦藏於Logo之中，呈現低調奢華感；背包由小牛皮製成，容量寬敞，基於袋款頂部具有手柄位，可以背包方式使用以外，也可當作手挽袋使用，實行一袋兩用，方便配襯不同造型，如有時可用手挽方式配襯斯文的上班造型。

▼▼▼按圖看Louis Vuitton Lockme Backpack，大熱全因開關釦位特別？▼▼▼

▼▼▼按圖看2萬元以上背包款，CHANEL GABRIELLE Backpack誓成經典？▼▼▼

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【中價之選HK$10,000-$20,000】Gucci GG Marmont Backpack

Gucci GG Marmont Backpack柔美的粉嫩色調更能滿足少女心，售HK$19,335。(mytheresa.com)

Gucci GG Marmont系列一向受時尚人士熱捧，肩揹袋以外，也可考慮背包款式。袋形挺立同時皮質柔軟，透過斜紋皮革與金屬雙G Logo作為點綴，容量大且內裡設口袋以存放卡片、鑰匙和手機等日常用品。比起黑色，柔美的粉嫩色調更能滿足少女心，價格為HK$19,335。

▼▼▼按圖看1萬元至2萬元的背包款，Gucci款式多成女生dream bag？▼▼▼

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【小資選攝HK$9,999以下】Coach Parker Convertible Backpack 16

Coach Parker Convertible Backpack 16的特色為多用途使用方式。(emily.duster@Instagram)

小資女們則能考慮入手Coach Parker Convertible Backpack 16款式，素色設計配合品牌C Logo開合扣，肩背帶為金屬鏈帶併合皮革而成，增加奢華高級感，金屬鏈帶更有CHANEL背包的感覺。背包可多用途使用，能夠側揹、斜揹使用。在品牌英國官方網站，售£295 (約HK$2,985)，不過在香港官方網站已找不到相關款式，喜歡此背包款的女生，或要透過代購購買。

▼▼▼按圖看HK$5xxx以下小資背包款，哪品牌菱格紋羊皮極有質感？▼▼▼

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▼▼▼鄧麗欣（Stephy）於早前踏入37歲，生日正日當天（15/10）王子（邱勝翊）發布生日蛋糕照隔空傳情成話題外，鄧麗欣也擅長透過穿搭達到減齡效果。按圖看現年37歲鄧麗欣的蛻變，減齡穿搭技巧▼▼▼＝＝＞（延伸閱讀）

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▼▼▼33歲陳庭欣早前被網民認錯成28歲吳若希，陳庭欣更在社交平台分享其笑料；娛樂圈「撞樣」情況經常發生，誰相差22年似餅印？▼▼▼＝＝＞（延伸閱讀）