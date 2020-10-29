踏入秋冬季節，也到了衣服換季的時候，不如給衣櫃來一場「斷捨離」吧！大部份女生在換季的時都會買新衫，但舊的衣服又會一直堆積，加上冬天的衣服多數厚重又大件，衣櫃漸漸被堆滿，每次拿取衣服困難之餘，其實很多舊衣都沒機會穿到，十分浪費。

日本星級造型師金川文夫教大家用十件單品，就可以變化出接近一個月的造型。(fumio_kanagawa@ig)

日本著名造型師金川文夫就自創出一套獨門的「1432穿搭法」，讓女生們可以幫衣櫃「斷捨離」之餘，更能用最少數量的服裝，配搭出變化多端的造型風格，解決一眾女生對襯衫的煩惱，打破造型總是沉悶又單一的感覺。

日本著名造型師金川文夫自創出獨門的「1432穿搭法」，讓穿搭衣服變得更加容易和省時。(uchishu.com)

「1432穿搭法」黃金法則：貴精不貴多

日本星級造型師金川文夫表示，很多女生即使衣服多不勝數，但穿衣風格仍是千篇一律，對衣著配襯更是無從入手，只因她們比較著重衣服的數量，而不是衣服配搭的比率。其實衣服選擇是「貴精不貴多」，百搭的衣服才能變化更多的造型風格。

日本星級造型師「1432穿搭法」只要10件衣服就可以任意配搭出一個月的造型。(uchishu.com)

只要10件單品 就可襯出24個造型

「1432穿搭法」的理念十分簡單，就是只要從衣櫃裡選出10件衣服，就可以變化出最多24種不重複的穿搭組合。「1432」的意思其實就是1件外套、4件上衣、3件下裝加2對鞋子的黃金定律。只要選出比較百搭的服裝，或者在購買新衣的時候參考一下家中可以配搭到的風格再入手，就不用特意買入一整套新衣，之後這10件衣服任意混合配搭都不成問題，幾乎足夠一個月的造型，不用再每天對著這座「衣服山」苦惱很久了。

▼▼▼【「1432」穿搭法重點】▼▼▼

▼▼▼【「1432穿搭法」的10個時尚造型示範】▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

▼▼▼【衣櫃必備的經百搭白Tee ‧蔡卓妍小紅書示範 白Tee白恤衫最强穿搭術 一衣多穿變出5個造型==>阿Sa 5個時尚白Tee造型】▼▼▼