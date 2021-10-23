名牌手袋｜Chloé人氣帆布袋推秋冬款新色　其中1款已被搶購售罄？

名牌手袋｜Chloé於2021年初推出Woody Tote Bag帆布袋款，隨即引起一陣搶購潮，社交平台不乏它的身影。踏入秋冬季，Chloé再為Woody Tote Bag 注入一系列新配色與材質，增添一份秋冬味道。



Chloé於2021年初推出Woody Tote Bag帆布袋款，隨即引起一陣搶購潮。(shirleyyin_@Instagram)

Chloé Woody Tote Bag帆布袋爆紅 成名牌手袋入門單品

以簡約優雅設計聞名，亦有IT-bag聖手之稱的設計師Gabriela Hearst，於2020年接任Chloé新一代總監。Chloé向來主打皮革材質手袋，以金屬環扣為標誌象徵，不過自Gabriela Hearst入主Chloé後就帶來大革新，設計更具年輕活力，優雅中見少女氣息。例如推出首個帆布袋款Chloé Woody Tote Bag，手袋設Small、Medium、Large 3個尺寸，以防水棉帆布製成，米白色袋身綴以黑色或啡色小牛皮皮革以及印有Chloé Logo的手挽帶，為休閒感重的帆布袋款注入一份法式奢華，同時實用度高，一推出即成為人氣爆款，深受一眾女生喜愛。

Chloé Woody Tote Bag彩色紡織條紋款式在官方網站已顯示為售罄狀態，可見人氣高企。

Chloé Woody Tote Bag推秋冬新色、材質 勢必再成焦點

今個秋冬，Chloé以羊絨、羊羔毛、千鳥格、紡織條紋、灰色、棕色取代原先的米白帆布材質，推出充滿溫暖感的全新版本，用來搭配大衣最適合不過，而羊羔毛與紡織條紋等淺色質與亮色調百搭，同時點亮秋冬沉色調造型，增加吸睛度，其中彩色紡織條紋款式在官方網站已售罄，可見人氣絕對不輸原先帆布版本。

Chloé以羊絨、羊羔毛、千鳥格、紡織條紋、灰色、棕色取代原先Woody Tote Bag米白帆布材質，增添一份秋冬味道。(Chloé)

Small Size加設可拆卸肩揹帶 兼顧實用度

此外，Chloé亦為Small Size版本Woody Tote Bag加入可拆卸肩揹帶，加設斜揹、側揹使用形式，同時肩揹帶可調整長度，維持簡潔外形，同時照顧不同愛好與高度的女生，大大提升實用性。Woody Tote Bag一直都是Chloé的入門單品，新配色手袋售HK$8,400至HK$16,200，雖然比帆布款價值昂貴，但勝在百搭又實用，而且是秋冬專屬款色，同樣值得入手。

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