Carine Roitfeld策動香港大型時裝展　回顧法國時裝傳奇創作生涯

「時裝女王」這榮銜,每個Fashion Capital總會有其代表人物。

我們香港首推Joyce Ma、美國當然是Anna Wintour、日本則有川久保玲,至於英國的Vivienne Westwood,大家不會稱英王而喚作西太后,那麼法國的女王又該榮歸於誰?

想來由Carine Roitfeld領銜,世人應不會有任何異議吧?



Carine Roitfeld來襲!(CR FASHION)

這位人所共知的Fashion Icon、時尚總編及造型師,日前宣告與K11集團領軍人物鄭志剛合作,將於12月13日假尖沙咀K11 Art & Cultural Centre舉行《Savoir-Faire: The Mastery of Craft in Fashion》大型時裝展覽。屆時Carine Roitfeld會挑選多個頂尖高級訂製服(Haute Couture)及高級成衣(Ready-to-wear)品牌的歷年經典設計及個人絕版收藏出來,一併運來香港展出,並以視覺和身體沉浸式的藝術形式,呈現出時裝製作史上最優秀的工藝,對於本地時裝愛好者而言,在通關無期的情況下,絕對是千載萬逢機會。

年青模特兒時代的Carine Roitfeld。(Alamy)

提起Carine Roitfeld,很多人都會想起其時裝雜誌總編的身份,但她職業生涯身份多樣,18歲初入行的時候,其實是位Model。當時她在巴黎逛街時被一位攝影助理賞中,從而投身雜誌模特兒行列,可惜當時她星途暗淡,邀請她拍攝的全是些名不傳經的小雜誌,不過Carine Roitfeld的時裝夢並沒有因此熄滅,80年代中便毅然轉變工作崗位,成為《Elle France》的造型師及寫手。

1997年Carine Roitfeld為《The Face》設計的造型特輯,由Mario Testino親自操刀。(The Face)

Carine Roitfeld與Mario Testino聯手炮製的雜誌造型特輯。(French Glamour)

踏入90年代可謂Carine Roitfeld事業的重要轉輾點,她當時與日後大紅的時尚攝影大師Mario Testino合作無間,炮製出很多經典造型項目,範圍也不再侷限於《Elle France》,即使《The Face》、《French Glamour》等雜誌甚至是時裝品牌,也爭相邀請她來策動造型項目,當中最傳奇的,首推與Tom Ford的多次合作。

Tom Ford和Carine Roitfeld對昔日的GUCCI同樣至關重要。(Resurrection Vintage)

Carine Roitfeld為GUCCI打造的造型廣告。(GUCCI)

若果說Alessandro Michele是近代將GUCCI扭轉乾坤的人,那麼Tom Ford一定要上世紀未將GUCCI起死回生之人物,回想那時此意大利經典品牌瀕臨破產邊緣,是這位美國人的異常天開和破舊立新,將品牌重回正軌,繼而開創盛世。

Tom Ford與Carine Roitfeld主理的GUCCI廣告不時賣弄情色,2013年便曾將模特兒Carmen Kass的陰毛,剃成GUCCI商標。(GUCCI)

GUCCI 2003年廣告。(GUCCI)

當時GUCCI的成功,Carine Roitfeld和Mario Testino同樣居功至偉,原因是自1995年起,Tom Ford多次邀請二人參與GUCCI廣告項目,這個創意三人組,一個負責構思方向和概念、一個主力視覺造型設計、一個則操刀拍攝。如斯三劍合璧,使到品牌滿載話題性,單單是1995至96年間,GUCCI銷售額便爆升了90%,成績有目共睹。隨後99年GUCCI收購Yves Saint Laurent,重臣Tom Ford被委任為創意總監,同時統領兩大品牌,Tom亦持續邀請Carine Roitfeld設計品牌廣告的造型項目,至於名成利就的Carine Roitfeld到2001年則再下一城,被美國出版巨頭Condé Nast欽點成為《Vogue Paris》總編,與美國版總編Anna Wintour並駕齊驅,暫別時裝品牌造型廣告項目,專注做傳媒人。

Carine Roitfeld對《Vogue Paris》影響巨大。(Vogue)

Karl Lagerfeld生前與Carine Roitfeld相知相交。(Getty Images)

《CR Fashion Book》是Carine Roitfeld心血結晶。(CR Fashion Book)

不過Carine Roitfeld野心勃勃,專心打一世工並非她的願景,因此2010年便毅然辭任《Vogue Paris》總編一職,發展自己事業。除重操造型師的故業外,負責CHANEL 2011-12年的造型項目,2012年更成立自家時裝媒體《CR Fashion Book》,與兒女Julia Restoin Roitfeld及Vladimir Restoin Roitfeld拍住上,同時間又兼任《Harper's Bazaar》全球時裝總監,近年也打進美妝市場,推出自家同名香水品牌Carine Roitfeld,身兼數職,持續在業界喚風呼雨。

遺憾疫情關係,Carine Roitfeld到時並未能來香港親身參與盛會。(Getty)

說回今次香港《Savoir-Faire: The Mastery of Craft in Fashion》,雖然展覽要到12月13日才正式展開,故現在仍未有相關展覽場景照片。但據知屆時Carine Roitfeld所運來的作品,全是最殿堂級或前衞品牌的經典設計,參展品牌包括:Alexander McQueen,Balenciaga,Celine,Chanel,Christian Dior,Givenchy,Iris van Herpen,Jean Paul Gaultier,Loewe,Louis Vuitton,Matty Bovan,Mugler,Oscar de la Renta,Paco Rabanne,Richard Quinn,Saint Laurent,Tom Ford,Tom Van Der Borght,Valentino,Versace,Viktor & Rolf等等,粒粒皆星,無疑是本年度香港壓軸的最強時裝盛宴。