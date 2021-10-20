Carine Roitfeld策動香港大型時裝展　回顧法國時裝傳奇創作生涯

「時裝女王」這榮銜，每個Fashion Capital總會有其代表人物。

我們香港首推Joyce Ma、美國當然是Anna Wintour、日本則有川久保玲，至於英國的Vivienne Westwood，大家不會稱英王而喚作西太后，那麼法國的女王又該榮歸於誰？

想來由Carine Roitfeld領銜，世人應不會有任何異議吧？



Carine Roitfeld來襲！（CR FASHION）

這位人所共知的Fashion Icon、時尚總編及造型師，日前宣告與K11集團領軍人物鄭志剛合作，將於12月13日假尖沙咀K11 Art & Cultural Centre舉行《Savoir-Faire: The Mastery of Craft in Fashion》大型時裝展覽。屆時Carine Roitfeld會挑選多個頂尖高級訂製服（Haute Couture）及高級成衣（Ready-to-wear）品牌的歷年經典設計及個人絕版收藏出來，一併運來香港展出，並以視覺和身體沉浸式的藝術形式，呈現出時裝製作史上最優秀的工藝，對於本地時裝愛好者而言，在通關無期的情況下，絕對是千載萬逢機會。

年青模特兒時代的Carine Roitfeld。（Alamy）

提起Carine Roitfeld，很多人都會想起其時裝雜誌總編的身份，但她職業生涯身份多樣，18歲初入行的時候，其實是位Model。當時她在巴黎逛街時被一位攝影助理賞中，從而投身雜誌模特兒行列，可惜當時她星途暗淡，邀請她拍攝的全是些名不傳經的小雜誌，不過Carine Roitfeld的時裝夢並沒有因此熄滅，80年代中便毅然轉變工作崗位，成為《Elle France》的造型師及寫手。

1997年Carine Roitfeld為《The Face》設計的造型特輯，由Mario Testino親自操刀。（The Face）

Carine Roitfeld與Mario Testino聯手炮製的雜誌造型特輯。（French Glamour）

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踏入90年代可謂Carine Roitfeld事業的重要轉輾點，她當時與日後大紅的時尚攝影大師Mario Testino合作無間，炮製出很多經典造型項目，範圍也不再侷限於《Elle France》，即使《The Face》、《French Glamour》等雜誌甚至是時裝品牌，也爭相邀請她來策動造型項目，當中最傳奇的，首推與Tom Ford的多次合作。

Tom Ford和Carine Roitfeld對昔日的GUCCI同樣至關重要。（Resurrection Vintage）

Carine Roitfeld為GUCCI打造的造型廣告。（GUCCI）

若果說Alessandro Michele是近代將GUCCI扭轉乾坤的人，那麼Tom Ford一定要上世紀未將GUCCI起死回生之人物，回想那時此意大利經典品牌瀕臨破產邊緣，是這位美國人的異常天開和破舊立新，將品牌重回正軌，繼而開創盛世。

Tom Ford與Carine Roitfeld主理的GUCCI廣告不時賣弄情色，2013年便曾將模特兒Carmen Kass的陰毛，剃成GUCCI商標。（GUCCI）

GUCCI 2003年廣告。（GUCCI）

當時GUCCI的成功，Carine Roitfeld和Mario Testino同樣居功至偉，原因是自1995年起，Tom Ford多次邀請二人參與GUCCI廣告項目，這個創意三人組，一個負責構思方向和概念、一個主力視覺造型設計、一個則操刀拍攝。如斯三劍合璧，使到品牌滿載話題性，單單是1995至96年間，GUCCI銷售額便爆升了90%，成績有目共睹。隨後99年GUCCI收購Yves Saint Laurent，重臣Tom Ford被委任為創意總監，同時統領兩大品牌，Tom亦持續邀請Carine Roitfeld設計品牌廣告的造型項目，至於名成利就的Carine Roitfeld到2001年則再下一城，被美國出版巨頭Condé Nast欽點成為《Vogue Paris》總編，與美國版總編Anna Wintour並駕齊驅，暫別時裝品牌造型廣告項目，專注做傳媒人。

Carine Roitfeld對《Vogue Paris》影響巨大。（Vogue）

Karl Lagerfeld生前與Carine Roitfeld相知相交。（Getty Images）

《CR Fashion Book》是Carine Roitfeld心血結晶。（CR Fashion Book）

不過Carine Roitfeld野心勃勃，專心打一世工並非她的願景，因此2010年便毅然辭任《Vogue Paris》總編一職，發展自己事業。除重操造型師的故業外，負責CHANEL 2011-12年的造型項目，2012年更成立自家時裝媒體《CR Fashion Book》，與兒女Julia Restoin Roitfeld及Vladimir Restoin Roitfeld拍住上，同時間又兼任《Harper's Bazaar》全球時裝總監，近年也打進美妝市場，推出自家同名香水品牌Carine Roitfeld，身兼數職，持續在業界喚風呼雨。

遺憾疫情關係，Carine Roitfeld到時並未能來香港親身參與盛會。（Getty）

說回今次香港《Savoir-Faire: The Mastery of Craft in Fashion》，雖然展覽要到12月13日才正式展開，故現在仍未有相關展覽場景照片。但據知屆時Carine Roitfeld所運來的作品，全是最殿堂級或前衞品牌的經典設計，參展品牌包括：Alexander McQueen，Balenciaga，Celine，Chanel，Christian Dior，Givenchy，Iris van Herpen，Jean Paul Gaultier，Loewe，Louis Vuitton，Matty Bovan，Mugler，Oscar de la Renta，Paco Rabanne，Richard Quinn，Saint Laurent，Tom Ford，Tom Van Der Borght，Valentino，Versace，Viktor & Rolf等等，粒粒皆星，無疑是本年度香港壓軸的最強時裝盛宴。