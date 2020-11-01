日本平價品牌Uniqlo不但價格親民，簡單俐落的設計也十分容易搭配，讓許多女生都成為Uniqlo的粉絲！踏入秋冬季節，若你還在煩惱該入手哪些秋冬衣物的話，不妨參考一下由日本模特兒及造型師，在Uniqlo單品中「最想入手的一件」，並參考一下眾多時尚達人的時尚配搭方式吧！

Uniqlo設計簡約又百搭的能輕鬆穿出時尚感！（YUKIMI STUDIO）

日本時尚界人士票選Uniqlo「最想入手的單品」

在Uniqlo芸芸的時裝設計中，什麼才是最值得入手？走在時尚潮流前線的多名日本模特兒與造型師，就從Uniqlo各式各樣的商品中挑選出「最想入手的單品」，並巧妙地將衣服搭配出風格迥異的造型，把平價品穿搭出潮流味道，既簡約又不失時尚力度，十分值得參考！

▼▼▼【Uniqlo「最想入手單品」清單及造型示範】▼▼▼

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秋冬必學：4招顯瘦穿搭技巧

踏入秋冬季節，衣衫也變得不厚重容易顯胖。要保暖之餘又不失時尚感，就要掌握各種穿搭技巧，便可以襯出不同風格且多變的時尚造型，打造出層次感，還能修飾身材線條，顯瘦「藏肉」。

秋冬衣物如何穿搭才能不臃腫更顯瘦呢？ (go relax E more)

▼▼▼【秋冬顯瘦穿搭技巧４大重點】▼▼▼