網購已成為主流消費模式，令本來購物慾旺盛的女生更瘋狂。早前適逢雙11網購優惠，不少女星也淪陷其中，當中台灣女星伊能靜分享自己網購了900件商品的帖文，更一度登上微博熱搜排行榜，成為網民熱話。到底購物帶來的快樂又有何後果？

伊能靜於雙11大约購入900件商品（伊能靜微博圖片）

伊能靜日前在微博分享「雙11購物節」的戰利品，透露於雙11當日購入397件商品，而11/1-11/3 3天共買了500多件，所以整個雙11大约購入900件商品。她買得最多的是面膜、護膚品與佈置新居的植物。當中最貴的是萬元面霜，最便宜的是0.01元加購會員試用品。她更分享自己作戰到最後1分鐘的經過，她於最後3分鐘購入了洗衣機清潔劑與入浴劑，於雙11完結的幾10秒買下瘦身按摩油，出手闊綽。當中，她直言錯買了電動牙刷，需要退貨。網購易引起消費慾同時也易失手錯買不合適的東西。

伊能靜的瘋狂網購行徑一度登上微博熱搜排行榜，成為網民熱話。（伊能靜微博圖片）

丈夫秦昊似乎對伊能靜誇張的購物行徑見怪不怪，並於微博上作出回應。他的帖文以關鍵字「#伊能靜雙十一買900件商品」開首，指這兩天拍戲時右眼眼皮總在跳，原來是來自太太的瘋狂行為。不過他並沒有怪責太太，反而打趣的問「有多少件是自己的」，隔空放閃。

▼▼▼按圖看伊能靜與秦昊的放閃日常，二人的愛情故事非一般難能可貴▼▼▼

鄭希怡網購貨物堵塞大門 有家歸不得

鄭希怡亦趁「雙11購物節」大手網購（鄭希怡微博圖片）

同樣被「雙11購物節」吸引的鄭希怡，日前也分享了網購商品到貨的盛況，超過16件，大大小小的貨物堆在其家門，其中一件的高度更接近天花位置，完全阻擋大門，無法出入，情況令人嘩然。Yumiko眼見這景象也笑指：「有家歸不得，我的雙11......回去剁手！」

▼▼▼熱愛網購的鄭希怡曾分享中伏經歷，看罷也心驚▼▼▼

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▼▼▼常說購物是女人的天性，不少女星熱愛購物，花錢如流水，公認是星級購物狂。▼▼▼

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研究：網購帶來的快樂轉眼即逝？

打開衣櫃，你有多少件衣服是新買，又有多少連價錢牌也還未拆下已準備捨棄？綠色和平從香港、中國大陸、台灣、德國及意大利的消費者研究發現，消費者囤積的鞋、袋、配件遠遠超過實際需要。中國大陸的消費者平均每天花2小時網購，其中有1成，年齡大約30歲的女性，每天花逾3小時網購。

調查發現，網購成為了一種新興的減壓方式，但購物帶來的快感並不持久。（《閨蜜》劇照）

調查也發現，網購成為了一種新興的減壓方式，但購物帶來的快感並不持久。約5成受訪者表示，購物帶來的滿足感維持不足1日；更有高達3分之1的亞洲受訪者表示，當購物快感消失後，內心倍感空虛失落，想花錢買快樂，最終卻只換來寂寞。衝動購物帶來的負面影響如同派對後的宿醉，令人身心俱疲。

減少衝動消費的一個重要方法

所以，要擺脫消費主義的循環，便需要放慢節奏，因為當購買過程愈長，購物慾望愈低。下次又想網購時，不妨給予自己一天的冷靜期，若早上睡醒仍是對該商品心心念念，才考慮是否真的購買，同時減少中伏機會。

▼▼▼同場加映：更多購物中伏例子：MUJI 無印良品並非每樣產品也同樣好用，有日本網民整理了「MUJI無印良品10大中伏排行榜」，引起不少共鳴。(延伸閱讀)▼▼▼

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