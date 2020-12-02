《Start Up》秀智4個穿搭公式　「女強人」上班也會穿牛仔褲？

穿搭筆記
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與朴惠蓮編劇在《 Dream High》、《當你沉睡時》後第三度合作的「國民初戀」秀智，於近期引發網友高度討論的韓劇《Start-Up》中，飾演擁有率性與赤子之心的創業女青年「徐達美」，不但與南柱赫所飾演的理工直男「南道山」碰撞出的火花耐人尋味，她在劇中的「上班族穿搭」更是吸引許多女性目光，現在就跟著搭編所整理的《Start-Up》女強人 Outfit，尋找最適合自身工作的穿搭公式吧！

女強人 Outfit 應該是怎樣？，韓劇《Start-Up》秀智「上班族穿搭」公式（按圖查看）▼▼

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Dappei 結語：

每天早晨總是為今日的上班穿著而苦惱許久，然而倘若學會以上幾種公式，不但能輕易擁有幹練形象卻不失魅力，更能省下思考的時間而多睡半鐘頭！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：《Start-Up》秀智「上班族穿搭」公式！三種不同場合皆難掩女神光芒，學起來每天多睡半小時！】

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