《Start Up》秀智4個穿搭公式　「女強人」上班也會穿牛仔褲？

與朴惠蓮編劇在《 Dream High》、《當你沉睡時》後第三度合作的「國民初戀」秀智，於近期引發網友高度討論的韓劇《Start-Up》中，飾演擁有率性與赤子之心的創業女青年「徐達美」，不但與南柱赫所飾演的理工直男「南道山」碰撞出的火花耐人尋味，她在劇中的「上班族穿搭」更是吸引許多女性目光，現在就跟著搭編所整理的《Start-Up》女強人 Outfit，尋找最適合自身工作的穿搭公式吧！