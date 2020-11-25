【袁偉豪張寶兒結婚】39歲袁偉豪（Ben）9月宣布向29歲女友張寶兒（Bowie）求婚成功一周年，昨（24/11）在清水灣豪宅愛巢秘密註冊結婚，由謝東閔、林子善擔任兄弟，伴娘則是張寶兒胞妹張寶欣，而周柏豪、陳山聰、胡定欣及單立文均有出席婚禮。

出嫁婚紗親自設計 婚照另類有驚喜

袁偉豪與張寶兒低調於愛巢會所舉行結婚，但仍跟足傳統設有上頭儀式，以及穿上中式禮服與婚紗。張寶兒所穿的長袖婚紗於腰間位置設喱士透視，散發小性感，而她於接受媒體訪問時則表示婚紗是親自設計，希望經典款式於將來孫兒看到時也不會感到老套。

【袁偉豪張寶兒結婚】婚禮完結當晚，張寶兒在社交平台感謝大家祝福，並分享一系列Pre Wedding婚照。

南非Pre-ｗedding計劃改變 香港餐廳拍出懷舊美

婚禮完結當晚，張寶兒在社交平台感謝大家祝福，並分享一系列Pre Wedding婚照。受疫情影響，袁偉豪和張寶兒的南非Pre-ｗedding拍攝婚照未能按計劃完成，最後留港拍攝，婚照走懷舊感覺但造型破格，相當特別。

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婚照對於每個女生來說，都是一個製造難忘回憶的機會。每個女生所喜歡的事物與感覺都不相同，唯一相同的便是希望能拍出「一世人都不會後悔」的婚照，不妨看看更多星級示範，以取得更多靈感，拍攝一輯不老土的婚照。

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袁偉豪與張寶兒戀情一度不被看好，怎樣的女友才能讓自己萌生結婚念頭？＝＝＞袁偉豪張寶兒結婚｜豪宅低調秘婚 曾不被看好為何勾起結婚衝動？

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孫慧雪對愛情、處世自有一套智慧，絕非想像般柔弱。＝＝＞孫慧雪婚後仍遇追求者 平衡付出老公信任：我有能力 不需要家用