ZARA限時減價低至65折　返工衫鞋入手好時機　真皮手袋4百有找？

【ZARA減價】ZARA為不少小資女的選擇，價錢親民但卻貼近時尚趨勢。ZARA門市與官網正進行低至65折的限時減價優惠，是入手返工服飾的好時機！

門市、官網同步 限時減價低至65折

是次減價優惠，為門市與官網同步進行，可先到官網先賭為快，亦可直接於官網購買再在門市取貨，甚或買滿HK$400安在家中等待免費送貨。減價貨品包括指定上衣、連身裙、下身褲裝、外套、大衣、手袋以及鞋履，低至65折，非常划算。

ZARA門市與官網正進行限時低至65折的減價優惠，是入手返工服飾的好時機！(zara@Instagram)

「假兩件」上衣節省襯衫時間？

返工大多時候都要穿上予人感覺莊重，適合大場面、見客的服裝，故此不少女生都為上班的「返工衫」而苦惱，ZARA部份款式適合用作smart casual穿搭之用，如是次精選減價產品亦包括大量的併接設計針織衫，假兩件的設計令款式更具特色，為沉悶的上班日添生氣，更重要是非常方便穿，又不會顯得過份休閒。

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西裝褸增正式感 比大褸更值得入手？

指定西裝褸、風衣、長身大衣亦包括於是次減價優惠中。不過，比起大衣款式，更為推介西裝褸。素色以外，格紋亦很適合冬季穿着，配襯素色毛衣，更能為造型帶來點綴妝。西褲外也可搭配長裙，長裙的柔美可中和西裝褸的強悍感，比起配襯褲裝更具知性味。

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減價手袋與鞋履 真皮手袋4百有找

返工造型又怎少得手袋與鞋履？鞋履方面設有不同款式選擇，如平底鞋、尖頭高跟鞋、短靴，可因應自己需求而選擇款式。而手袋方面，不少適合用來返工的大手袋亦提供折扣，PV款式以外，部份真皮款式亦設減價，如用牛皮製成的真皮單肩包就由原價HK$599減至HK$399，數百元就能入手一個真皮手袋，即使返工粗用也不心痛。

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