Zara針織外套迅速售罄　一個原因日本爆紅　3招針織穿搭女友感UP

【女星穿搭｜針織外套】針織外套保暖又百搭，甚至能穿出復古感，比大衣更適合香港天氣；日本女生以及BLACKPINK成員Jennie與蔡卓妍（阿Sa）、張曦雯、陳瀅等女星紛紛掀起一陣針織外套熱潮，襯出不同造型，營造girlfriendable感覺，絕對可以成為衣櫃裡必備的服裝。

近日都能看見一件Zara冷針織外套出現於許多日本女生的社交平台中。(miyopu@Instagram)

Zara針織外套受日本女生歡迎

日本女生平日愛分享穿搭照以及購物過後的戰利品，近日在她們的社交平台則巧合地出現了一件Zara針織外套。針織外套為米色調，配有粗身針織扭紋，以及水鑽鈕扣，具質感之餘亦帶一份少女氣息，火速成為搶手貨。

▼▼▼按圖看Zara針織外套價錢與日本女生的襯法。一個原因令它成為搶手貨?▼▼▼

另一邊廂，BLACKPINK成員Jennie與蔡卓妍（阿Sa）、張曦雯、陳瀅等女星紛紛穿上針織外套，無論是短款或長身剪裁，都能於她們的穿搭造型中看見。又有什麼穿搭技巧增加溫柔感，適合約會打扮呢？

▼▼▼按圖看BLACKPINK成員Jennie與蔡卓妍（阿Sa）等女星如何襯針織外套▼▼▼

【針織外套穿搭技巧1】選擇白色

日本女生喜歡Zara米白色針織外套原因，或是基於容易搭配，無論用來搭配深色或淺色調的上衣與下身服裝都非常適合。她們喜歡於針織外套內穿上黑色上衣，或是高領上衣，增強造型的層次感。

BLACKPINK成員Jennie與蔡卓妍（阿Sa）等女星則喜愛選擇白色針織外套，她們最常見的搭配方法，就是把針織外套扣起鈕扣單穿，然後配襯牛仔褲，甚或是半身裙，貼身剪裁尤其能呈現出女人味。

▼▼▼按圖看白色針織外套如何襯▼▼▼

【針織外套穿搭技巧2】同色調搭配

BLACKPINK成員Jennie選用同色調的搭配方法。(jennierubyjane@Instagram)

若想造型更突出，可選用同色調的搭配方法，無需過多複雜的技巧就能完成造型，帶有延長身形的視覺效果。配襯針織外套時，可選擇同色調的上衣與下身裙／褲裝，上衣亦可穿上高領上衣，令造型更有層次感，帶來亮點。

在顏色搭配組合上，建議深啡配卡其色、卡其配上再淺一度的奶茶色，或是粉藍、粉紅色調，不但令造型更一致，柔和的色彩更能打造Girlfriendable感覺。

【針織外套穿搭技巧3】Off-shoulder添小性感

可像張曦雯、陳瀅等女星以落肩方式穿搭針織外套，比起合肩剪裁的款式，更能正統的穿法，微微露出單肩，看起來膊頭變窄，有修身效果。只要內襯吊帶小背心搭配針織外套，將其中一邊膊位輕輕拉低即可。若想打造更隨性的感覺，則可選擇oversized針織外套，長度剛好蓋過臀部，搭配裙裝或牛仔褲亦可。

▼▼▼按圖看張曦雯、陳瀅等女星如何以針織外套打造小性感▼▼▼

如果你想要一個吸引到對方的約會穿搭，或可參考各項有關男生對女生打扮的喜好，讓你更能抓住他的目光。＝＝＞聖誕約會「密實性感」穿搭貼士 低胸易惹反效果？鞋跟高度藏心機

+ 3 + 3 + 3

日本女生n.etsuu的Instagram成為2.8萬名followers的參考對象，造型值得上班族參考。她喜歡分享「一周間」穿搭，難以讓人察覺是同一件單品？＝＝＞日本師奶Uniqlo褲穿一周7造型 襯CELINE毫無違和感 3款靴顯長腿