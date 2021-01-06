玄彬與孫藝珍於元旦被韓國媒體《Dispatch》曝光約會照片後承認戀情，兩人因合作《愛的迫降》假戲真做，已穩定交往了8個月。女生光看韓劇已能感受戀愛氛圍，更何況投入了真實情感的演員。不少韓星因拍攝而萌生出愛戀，最終修成正果，他們疼愛另一半的溫柔比韓劇更浪漫。

玄彬與孫藝珍於元旦被韓國媒體《Dispatch》曝光約會照片後承認戀情。 (《愛的迫降》劇照)

玄彬與孫藝珍的緋聞從2018年合作電影《極智對決》開始便蘊釀至今，雖然他們一直否認緋聞，但當中曖昧親密的互動令人懷疑，登對得連粉絲也極力希望他們能結成一對。被《Dispatch》曝光交往消息後，兩人亦大方認愛，這是孫藝珍出道20年首度承認戀情，更感恩遇上像玄彬如此好的人，可見玄彬對她來說極為重要。

▼▼▼按圖重溫玄彬與孫藝珍於《愛的迫降》的甜蜜劇照，才子佳人終於如粉絲所願成為愛侶。▼▼▼

38歲的玄彬與孫藝珍於合作後萌生好感，在完成《愛的迫降》的拍攝後產生了思念之情，進一步發展成情侶。雖然兩人工作忙碌，但感情卻沒有因此而受影響。成熟的關係注重的是理解與成長，以下因拍攝而結緣，最終修成正果的韓星便是最佳的幸福印證。

Rain與金泰希：不惜違反軍中規條與金泰希約會

金泰希是Rain唯一一位入行後承認的戀情。（IG@lacloud.official）

Rain與金泰希於2011年拍攝廣告而結緣，於2013年認愛，擁有極高知名度的兩人愛得非常低調。備受祝福的兩人於2017年1月在峇里完婚，同年10月宣布誕下女兒，金泰希於2019年再度產子，一家四口幸福美滿。

Rain與金泰希於2011年拍攝廣告而結緣。（Coupang 廣告照）

Rain從戀愛到結婚都鮮有放閃，原因是尊重天主教徒金泰希的信仰。回憶兩人交往期間不時傳出負面消息，曾令人擔心他們的關係會否因此而受到動搖。當時Rain在服役期間戀上金泰希，被媒體拍下約會時未有穿上整齊軍服，違反軍中規條的照片，同時他又被外界質疑享有特權，擁有比一般士兵的假期多，影響兩人形象。

不過，兩人最後排除萬難，Rain表示，對方在自己辛苦的時候、幸福的時候都陪在身邊，一直給他很多感動。而兩人的信任與愛都愈來愈深，是該開花結果的時候，愛的宣言羨煞眾人。

▼▼▼按圖看Rain與金泰希的甜蜜照，低調相戀期間，原來Rain有這樣的感受▼▼▼

池晟和李寶英：圈中模範夫妻 為女方甘願放棄演員事業

池晟於2017年憑《被告人》贏得「SBS演技大賞」視帝殊榮，李寶英剛好是典禮的主持人，兩人於台上甜蜜放閃。（SBS截圖）

實力派演員夫妻池晟和李寶英育有2名子女，他們於2004年合作電視劇《最後的舞請與我一起》認識，2007年正式交往，愛情長跑7年後終於在2013年結婚。池晟當初追求李寳英時曾多次被拒絕，原因是對方不想和圈中人交往，他卻願意為她放棄演藝事業，最終成功打動李寳英。

婚後池晟視李寳英為「公主大人」，成為有名的寵妻男星。他於「第51屆百想藝術大賞」入圍最佳男主角，在紅地氈受訪時亦不忘放閃：「來嘗嘗走紅地毯的感覺，現在只想快點結束，回家陪太太。」兩人一直是韓國人心目中的模範夫妻，池晟的專情更成為當地女生的理想型丈夫首選。

▼▼▼模範夫妻池晟和李寶英的顏值、受歡迎程度與幸福度，絕不比玄彬與孫藝珍遜色▼▼▼

▼▼▼【按圖看更多近年閃婚閃離的明星夫妻】不少粉絲希望玄彬與孫藝珍能「原地結婚」，但原來閃婚藏危機，理想結婚時機有公式？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

▼▼同場加映：鍾欣潼（阿嬌）經歷婚姻失敗後，接受傳媒訪問時，表示自己不會再結婚。不少女星於離婚後更清楚自己並不適合婚姻，樂於享受單身生活。（延伸閱讀）▼▼▼