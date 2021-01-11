《萬千星輝頒獎典禮2020》昨晚（10／1）完滿落幕，視帝視后分別由《踩過界II》的王浩信和蔡思貝奪得；除了得獎名單引人入勝，有「女星前哨戰」之稱的紅地氈當然一樣精彩，雖然頒獎典禮比以往簡單，但女星們穿搭也不馬虎，像蔡思貝也拋棄以往的「公主look」，一身黑色吊帶低胸馬甲晚裝，更顯個性、氣質，有人進步時，卻有人仍須努力，讓我們一同參考女星穿搭，如何避免車禍發生。

▼▼▼《萬千星輝頒獎典禮2020》在1月10日舉行，小生花旦統統現身，按圖即看當晚女星穿搭，白色禮裙最無敵顯高貴？紅色禮裙誰最出事？▼▼▼

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江嘉敏穿緊身禮裙出事。（01娛樂／陳順禎攝）

蜜運女星江嘉敏湯洛雯齊出事 微胖女該如何選禮裙？

女星們出盡渾身解數出席頒獎典禮，務求以最美示人，但用力過度會弄巧反拙，而正在蜜運的女星都難逃一劫，像江嘉敏和湯洛雯。

江嘉敏樣子甜美，但以往公主頭、公主傘裙造型，每每都會被批評其品味，今年，可見她有改變之心，拋下「公主look」，穿上一條銀色直間拼膚色的緊身長袖魚尾裙，打扮密實，有氣質，可是腰間贅肉、圓潤身形仍表露無違，讓人驚訝纖瘦的江嘉敏不再；肉肉女穿緊身裙時最忌挑亮色系，一舉手一投足，都會讓粗手臂與車胎肉盡現，反而黑色可以視覺上減肉一些。

▼▼▼按圖看回顧江嘉敏過往禮服造型，「鴨屎綠」色網紗裙遠看似「生滿青苔」？▼▼▼

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微胖女代表之一的湯洛雯是次選了一條露膊單袖灰藍色禮裙，露出全身最瘦的鎖骨，確有一些顯瘦效果，但上身厚布材又略嫌顯厚重，而且腰間位不知是否不合身，令湯洛雯擠了些肉出來，加上復古曲髮與帶點年輕感的禮裙有些格格不入，或是把頭髮盤起或許更適合。

▼▼▼按圖看更多《萬千星輝頒獎典禮2020》女星「車禍」穿搭，黑色喱士穿搭一不小心成風塵味？▼▼▼

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