2021牛年十二生肖開運色｜蛇馬羊猴｜雲文子教屬蛇脫單用綠色手袋

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-02-02 08:00

【雲文子「奇門遁甲」2021牛年十二生肖運程｜增運顏色｜手袋推介】即將迎來牛年，雲文子以奇門遁甲為大家披露各生肖來年開運顏色，未知肖蛇、馬、羊、猴者的增運顏色是甚麼？即睇開運顏色及編輯推介手袋。

雲文子師傅分享十二生肖於牛年的增運顏色，以增運顏色作日常穿搭助催旺運程。(《Start-Up：我的新創時代》劇照）

雲文子分享，肖蛇者於牛年桃花不聚，單身者遲遲未能脫單，而肖馬的朋友今年則「害太歲」，運勢搖擺不定。拜神以外，亦可對應所屬生肖的增運顏色，以增運顏色作日常穿搭亦有助催旺運程，其中手袋不失為一個低調好選擇。

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**生肖命理只供參考之用，內容由雲文子師傅授權刊登**

資料來源：《雲文子奇門遁甲2021牛年生肖運程》

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