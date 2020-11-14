【雲文子「奇門遁甲」2021牛年十二生肖運程｜愛情｜桃花運】不少女生渴望戀愛，但可惜事與願違，未能結識到合適對象。哪生肖於牛年桃花運漸趨順遂？又有哪生肖桃花運停滯不前？雲文子精通奇門遁甲將為大家一一拆解。
單身肖蛇者於牛年仍然難於找到另一半，奇門遁甲堪輿大師雲文子一一拆解肖馬、羊、猴者於牛年的桃花運。（《男朋友》劇照）
肖蛇者於牛年的桃花運不佳，單身女生仍然難於找到另一半，雲文子分享有機會是源自於眼角太高，將自己困住，錯失機會，建議要將擇偶要求調低，否則只會浪費時間與青春。至於，肖馬、羊、猴者於牛年的桃花運又順利嗎？
▼▼▼點圖看雲文子2021年肖蛇、馬、羊、猴者於牛年的桃花運▼▼▼
單身肖蛇者於牛年仍然難於找到另一半，奇門遁甲堪輿大師雲文子一一拆解肖馬、羊、猴者於牛年的桃花運。（《男朋友》劇照）
▼▼▼點圖看雲文子2021年肖牛、虎、兔、龍者於牛年的桃花運▼▼▼
**生肖命理只供參考之用，內容由雲文子師傅授權刊登**
資料來源：《雲文子奇門遁甲2021牛年生肖運程》
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