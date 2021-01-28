新年前買鞋新款名牌鞋限時減價　Loewe折上折Tory Burch$800有找

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-01-28 20:00

鞋款減價｜傳統忌新年買鞋，因而大家都在新年前買鞋子，以全新造型迎接新一年，除了實體店，網購平台近年也會特別推出新春限時優惠，讓大家以實惠的價錢入手，01女生為大家整合了多間網購必入抵買款式，當中不乏Roger Vivier、Jimmy Choo、Tod's等名牌經典鞋款。

不少女生都想擁有一雙 Roger Vivier。 （rogervivier@instagram）

Roger Vivier、Jimmy Choo 當季款：NET-A-PORTER

一般減價貨中都是過季，或是已出了一段時間的鞋款，而NET-A-PORTER的英國網站限時推出了指定品牌的當季款有85折優惠，當中返工鞋首選的Roger Vivier比例更是最多，高踭鞋、平底鞋都有，經典方扣簡約又優雅，確是令人心動；平日新款最便宜也要HK$5300，現在只需HK$4,387便可入手，折扣到1月31日，免稅又免運費，OL當然不能錯過。

▼▼▼除了Roger Vivier 新款，還有Jimmy Choo、Salvatore Ferragamo等，按圖即看NET-A-PORTER 當季鞋款減價▼▼▼

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Tory Burch、Michael Kors 百搭小白鞋：The Outnet

The Outnet 主打過季款式，因而定價比較便宜，想不易被人發現退潮流，小白鞋便是最佳選擇，百搭又舒服，無論褲裝、裙裝一樣可配搭，鞋上一些小設計，又能提亮造型，像是小資女愛牌之一的Tory Burch，設計簡約，又不失經典Logo，是品牌人氣款式之一，現在千元便可入手，平價之選；平台正進行大減價，有些款式更低至2折。

▼▼▼在The Outnet 更可以HK$2,000內入手 Stella McCartney、MM6等，按圖即看The Outnet減價鞋款，Michael Kors低至HK$540▼▼▼

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Tod’s、Balenciaga 經典款式折上折優惠：Mtytheresa

Mytheresa 已正在減價，不少鞋款正進行6、7折優惠，現在指定貨品更有額外8折，別以為減價是「賣淨蔗」，只要用心也能找到好貨款，甚至有名牌經典款，像是吳君如、G-Dragon 也穿的Balenciaga Triple S、秀智、林心如曾穿的 Valentino Open Sneakers 等都在折上折系列中；像是一向主打斯文、舒適的 Tod's豆豆鞋也正在減價，女生又怎能錯過這些日常、返工鞋，優惠期到2月17日早上7時。

▼▼▼Mtytheresa有多款名牌經典款，像是Loewe、Acne Studio等，按圖即看Mtytheresa折上折減價鞋款▼▼▼

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