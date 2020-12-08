2021年CHANEL春夏迷你手袋珍珠鏈帶大熱　20款經典迷你袋低至8千?

【CHANEL名牌手袋】繼CHANEL 10月份發布2021春夏系列，延續迷你手袋熱潮；日前（3/12）在巴黎舍農索城堡（Château des Dames）釋出2020/2021工藝坊系列（2020/21 Métiers d'art collection），手袋如服裝一樣成為矚目焦點。前者在2021年2月上市，而後者則在2021年6月於精品店登場，率先睇定心水款式。

CHANEL 2020/2021工藝坊系列的手袋款式如過往一樣，將精湛工藝展現得淋漓盡致，呈現出多款精緻手袋，當中將經典之作Classic Flap，綴入串珠及黑白格紋，同時釋出迷你袋款。

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CHANEL日前（3/12）在巴黎舍農索城堡（Château des Dames）釋出2020/2021工藝坊系列（2020/21 Métiers d'art collection）。（品牌圖片）

CHANEL 2021年春夏 仿珍珠細節設計繼續搶鏡

至於搶先一步於2021年2月推出的2021春夏系列手袋，以超迷你手袋為主，亦設有繫扣於手背的小手袋款式，成為裝飾造型的一部份；部份款式亦於金屬鏈帶上增設立體蝴蝶結山茶花，或是將金屬鏈帶改成仿珍珠鏈帶，連同手袋外側的仿珍珠細節設計，增添精緻優雅度。

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春夏系列最快明年2月抵港 同場加映：不易過時經典小皮具

CHANEL 2021春夏系列在2021年2月上市，而2020/2021工藝坊系列則在明年6月於精品店登場，難免仍有一段時間的等待。不如先入手現時已上市的款式？手袋以外，也可考慮品牌的小皮具。兩個系列唯美吸引，在未能擁有之前，不如先購入CHANEL門市已有售的秋冬小皮具款式？

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