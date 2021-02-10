撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-02-10 19:00

50歲的李嘉欣近日在微博上了近況影片，再次引起大眾熱議。有「最美港姐」之稱的李嘉欣，即使半百之齡仍美麗依然，而影片中的衣帽間背景，更是吸引了網民的目光，藉此走進了豪門闊太的華麗衣櫥一探究竟！

50歲的李嘉欣嫁給富商許晉亨後過著闊太幸福生活。(李嘉欣微博)

▼▼▼【按圖看：50歲李嘉欣保養得宜，近鏡素顏完全不看不出真實年齡！】▼▼▼▼

李嘉欣自拍化妝片意外令豪宅衣帽間曝光。(李嘉欣微博)

從微博影片中可見李嘉欣皮膚雪白，面容緊緻，綁起了一頭長髮，全程面帶微笑的給化妝師化妝。化上啡色眼妝與裸色唇膏的李嘉欣，妝感簡單自然，在色彩繽紛的毛衣襯托底下，顯得精神奕奕，十分搶眼。影片中的拍攝背景，亦意外曝光了李嘉欣衣帽間一處，片中可見每一層的衣櫃也放滿了摺好的衣服，右邊的衣櫃也掛滿了長褲和牛仔褲，衣櫃前的枱面上還擺放了一大堆的飾物，如同一間時裝店的一樣，衣衫的數量驚人。

眼尖的網民更發現李嘉欣枱上兩個名牌貴價飾物收納盒。(李嘉欣微博、Louis Vuitton HK)

貴為城中闊太，想必李嘉欣這些衣服飾物都是名牌出品，單是我們所看到衣帽間這「冰山一角」，相信已經十分價值不菲！ 有眼尖的網民更發現枱上兩個飾物收納盒，雖然看似平平無奇，但身價絕不簡單。這兩個 出自Louis Vuitton （LV )的珠寶盒，據香港官網顯示價錢高達港幣$57,500，單是兩個珠寶盒就要11萬多。隨意放在枱上的收納盒，都可如此昂貴，生活的奢華程度絕非一般人能夠想像！

▼▼▼【按圖看：李嘉欣飾物收納盒極盡奢華，普通打工仔一個月人工也買不到？】▼▼▼▼

李嘉欣普通的一件「家居服」也是名牌出品。(李嘉欣微博)

除了飾物收納盒貴得「離地」非一般人能夠想像，李嘉欣在影片中所穿的上衣也是貴氣過人。這件彩色橫間V領針織毛衣看似樸實，但其實也是Louis Vuitton (LV)的出品，價格港幣$15,700，普通的一件「家居服」都能如此貴氣不凡，不愧是豪門闊太。李嘉欣穿上這件顏色鮮艷繽紛的毛衣，配合淡妝及簡約的髮型，很減齡也顯好氣息。

李嘉欣在影片中所穿的是價格港幣$15,700的Louis Vuitton (LV)針織毛衣。(Louis Vuitton HK)

看到李嘉欣堆得滿滿的衣帽間，在家中也要穿上過萬元的毛衣，就知她對於時裝穿搭毫不留力，從沒有一絲馬虎。70年出生的李嘉欣今年已經50歲了，但是無論從外貌身材，還是穿搭上都完全看不出來真實年紀。雖然是縱橫上流社會各大宴會的豪門闊太，但私下李嘉欣的衣著打扮卻輕鬆自在，特別在「減齡」這課題上，特別有自己一套穿搭要訣。

李嘉欣與富商許晉亨結婚10多年，仍然恩愛如初，打扮亦愈來愈青春年輕。(李嘉欣微博)

▼▼▼【按圖看：喜歡分享日常生活的照的李嘉欣，更有在豪宅電梯內自拍全身造型的習慣，如時下少女一樣愛拍#oott，即看她的「減齡造型」秘訣！】▼▼▼▼

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▼▼▼【按圖看：李嘉欣闊太生活幸福得人人羨慕 ?李嘉欣自從與富商許晉亨結婚後，與兒子Jayden一家居住跑馬地半山的豪宅曉廬，每日過得有滋有味】▼▼▼▼

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