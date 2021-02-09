何超蓮愛用化妝品公開　4步驟打造零瑕底妝、偽素顔最緊要保濕？

撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-09 19:00

被稱為「最美千金」的何超蓮擁有甜美精緻的外貌，除了天生麗質之外，何超蓮也花費了很多功夫護膚，才能保持滑嫩少女肌，即使素顔示人也無所懼怕。經常都會在小紅書分享護膚、美容心得的何超蓮，最近就公開了她日常的「偽素顔」妝容技巧，一起看看「最美千金」的妝容秘訣吧！

「最美千金」何超蓮擁有甜美精緻的外貌，除了天生麗質之外，何超蓮也花費了很多心思護膚。（laurinda_ho＠IG）

何超蓮公開常用妝品 愛用遮瑕膏大受日女生追捧

何超蓮平常十分注重護膚，她表示除非要工作，否則盡量不會化妝，即使拍照或外出也只以淡妝為住，這可以減少化妝品對於皮膚的傷害。在何超蓮分享的日常「偽素顔」妝容中，她還向大家介紹了自己私心愛用的化妝品，當中有親民平價妝物，也有專櫃級的貴婦品牌。何超蓮更示範日常化妝步驟，透薄簡單的妝容全靠事前做好保濕程序，後續上底妝才會更貼服自然，輕易打造如天生好皮膚的「偽素顏」妝效。

何超蓮平常十分注重護膚，平常盡量素顔，即使化妝也是淡妝為主，淡妝的超蓮已經很漂亮。（laurinda_ho＠IG）

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