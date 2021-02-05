新年換銀包｜黑色長款招財　招桃花該如何揀？逾30款名牌銀包推介

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-02-05 18:00

換銀包｜新年除舊迎新，你知道銀包也有壽命嗎？如果你相信風水，有指一般銀包最多只能用3年，銀包在你使用1 -2年半的時間運氣最佳。 日本風水師李家幽竹分享了銀包催旺桃花與財運的小技巧，01女生精選了各大名牌銀包款式並整合最新定價，包括Hermès、Chanel、Louis Vuitton（LV），大家可按需求、喜好選擇。

新一年應該換甚麼銀包？（brandnamesika@instagram）

招財、聚財最好選黑色長銀包 招桃花該如何選擇？

不時見闊太們都喜歡用名牌長銀包，這不是身分象徵，更是守財、賺大錢的習慣之一，連藝人林盛斌（Bob）也分享貴價的名牌長銀包可改善財運，更指曾看過一個統計數字，指年收入會是銀包價值的約200倍。

選擇長銀包要封口、拉鏈式的，便有着招財、聚財的意味，切忌有縫，容易漏財；顏色方面，紅色非代表發大財，剛好相反，有着「赤字」的意思；而黑色、藍色守財、聚財，啡色則旺財又聚財，男女通用。

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然而現在不少女生喜歡小手袋，長銀包便變得不方便，但招財、聚財方法何止一樣，只要準備1個顏色與款式相近的長、短銀包，便有「錢財互通」的存在，財運一樣好。

如果不想擁有2個銀包，平時則要整齊擺放紙幣、方向統一，確保有紙幣在銀包；並避開「不規則形狀」和「圓形形狀」的銀包，因為長方形的物體的吸收能力較高，自然有助吸財。

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風水學上，桃花非單指愛情或姻緣，人際關係也歸為同類。

如果你看桃花運比財運重，粉紅色或玫瑰色的銀包都可以為你招桃花，不過這種顏色聚財能力差，對於想存錢的人來說，便要取捨一下。

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