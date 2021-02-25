撰文： 陳思霖 最後更新日期： 2021-02-25 22:00

情歌天后梁靜茹在前年9月宣佈和趙元同離婚，回復單身不久後就再次陷入了熱戀當中，在去年又被爆出和「畢加索國際企業」總裁林達光相戀，在鏡頭前總是幸福地像個小女人，不過好景不長，這段霧水情緣只維持了短短數月便結束，讓外界感到驚訝又可惜。

梁靜茹和前夫在2019年正式離婚，回復單身身份1年多之後，被媒體拍到和「畢加索國際企業」總裁林達光在海邊熱吻而爆出戀情，梁靜茹本人也在演唱會上親口承認了戀情，獲得全城祝福。在梁靜茹舉辦演唱會期間林達光也多次送上花籃祝賀，梁靜茹也甜蜜地坦承對方經常發信息鼓勵她，為她加油，臉上溢滿了幸福，恍如熱戀中的小女人。

梁靜茹在離婚1年後再次宣佈新戀情，當時不少人都為她能走出離婚陰霾而感到高興。（fishleong616@IG）

▼▼▼【梁靜茹在感情道路上一波三折】▼▼▼

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但，梁靜茹日前突然在社交網站發佈顯示動態並留言：「世界上任何關係，不强求，個性不合的，好聚好散。」言語間像是暗示新戀情的完結，相隔不久梁靜茹就透過經理人公司承認已經回復單身，並表示：「人與人之間的相處是種緣分，合則來，不合則去，相處下來，彼此對人事物價值觀大不同，在適當的時候選擇退回朋友關係，也是一個成熟的選擇。」正如她的歌曲所説，「分手快樂，祝你快樂，你可以找到更好的。」分手分得灑脫並不是每個人都能夠做到，多少情侶分手後如同陌路人。經歷過破碎感情的梁靜茹對於離合早已看淡，在她心中「合適」比「喜歡」更重要，不管多麼喜歡對方，但性格、價值觀的不合，終究會讓彼此痛苦不已。

在適當的時候選擇退回朋友關係，也是一個成熟的選擇。 梁靜茹

梁靜茹日前在個人IG上載了一則顯示動態，並寫道：「世界上任何關係，不强求，個性不合的，好聚好散。」（fishleong616@IG）

相愛容易相處難，要維繫一段關係需要耐心和包容、互相的磨合，很多情侶在熱戀期過後，戀情也宣佈終結，其實分手的原因很多，生活中的瑣碎小事慢慢積累成如雪球般大的不滿。或者像梁靜茹所言一樣，當二人的性格和價值觀有抵觸，個性不合導致彼此無法前進。不過當感情遇到問題時候，分手並不是最好的解決辦法，如果能夠避開交往時候的禁忌，或許就不會走向分手的局面。戀愛中的你們，又有犯過以下導致分手的禁忌嗎？

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