撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-05 19:03

【減價｜手袋】Farfetch、Mytheresa、THE OUTNET網上購物平台正推出限時減價優惠，包括輕奢品牌See by Chloé、Kate Spade、BY FAR等，最抵更低至42折，小資女不妨藉此購入心儀手袋，以親民價格入手，即使粗用也不心痛。

Farfetch：Marc Jacobs、A.P.C.低至6折，See by Chloé 2021春夏新款罕見85折

【減價｜手袋】Farfetch正進行兩大限時折扣優惠，其中See by Chloé指定手袋款式限時享有85折。(seebychloe@Instagram)

Farfetch正進行兩大限時折扣優惠，一個主打Marc Jacobs、Tory Burch、A.P.C.、Rebecca Minkoff等設計師品牌，優惠低至6折起，不少大熱手袋款式也包括在內，如Marc Jacobs The Softshot camera bag和The Metallic Textured Mini Box bag，前者方正形狀小巧又輕便，而且容量並不少，6折後售HK$2,154；後者以午餐飯盒作設計靈感，箱形設計配合品牌Logo，低調又具辨識度，為品牌入門之選，6折後價格為HK$2,334，相當抵買。

▼▼▼按圖看Farfetch減價手袋款式推介，Marc Jacobs大熱款也低至6折？▼▼▼

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另一限時折扣優惠為三八婦女節活動，指定手袋款式限時享有85折，就連See by Chloé當季春夏款亦罕見減價，新推出Clutch以及大熱款Mara Bag新色也包括在內，不妨趁這機會入手。

▼▼▼按圖看See by Chloé減價手袋款式推介，哪款最平HK$2,185可入手？▼▼▼

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Mytheresa：減價貨額外折扣優惠，BY FAR、STAUD小眾品牌選擇多

【減價｜手袋】BY FAR的大熱腋下包款亦有折扣優惠，輸入優惠碼額外再9折。(byfar_official@Instagram)

雖然Mytheresa並沒有就三八婦女節提供折扣優惠，但另設的限時減價同樣吸引，指定手袋款式低至6折，當中不乏BY FAR、STAUD、WANDLER等小眾品牌，BY FAR選擇眾多，腋下包以外，實用型的Shoulder Bag亦設減價，適合不同喜好與需要的女生。

另外，只需於結帳時輸入優惠碼，即可額外獲得9折，折上折的限時減價絕不可錯過。

▼▼▼Mytheresa減價貨輸入優惠碼再9折，按圖看手袋款式推介和優惠碼。▼▼▼

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THE OUTNET：Kate Spade實用款低至42折

Kate Spade於THE OUTNET設低至42折的減價優惠，雖然沒有獨特外形的打卡款，但仍包括小型斜揹袋以及多款大型手袋，實用度高，用作上班袋或是外出逛街手袋亦可，折後千多元就能入手，相當划算。

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▼▼▼同場加映｜適逢三八婦女節，各大美妝品牌網購平台推出優惠，包括Zalora、Sephora、Shiseido、M.A.C.及Bobbi Brown等。正是小資女入手品牌王牌好物的時機（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜何超蓮、陳凱琳、宋熙年同時擁有多個小資手袋款式，低至HK$499就能入手？按圖看星級推介款。（延伸閱讀）▼▼▼

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