三八優惠｜Zalora減價YSL唇膏$200有找　Jo Malone罕有近半價？

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-03-04 18:32

【三八婦女節減價】適逢三八婦女節，各大美妝品牌網購平台推出優惠，包括Zalora、Sephora、Shiseido、M.A.C.及Bobbi Brown等。正是小資女入手品牌王牌好物的時機，筆者整合抵買好物清單，件件都是獲民選、評審機構好評的人氣王﹗

適逢三八婦女節，各大美妝品牌網購平台推出大量優惠，又是趁低價入手好物時機﹗（Zalora@IG）

雲集多個時裝及美妝品牌的網購平台Zalora，將於3月8日舉行為期一周的美妝祭，減價低至5折，留意部分產品的定價跟品牌官網或有分別，入手前最好貨比三家，以下9件是編輯精選屢獲好評的美妝品，包括消委會評為不含重金屬的氣墊粉底；台灣Urcosme精華液排行榜的3甲好物；被日本男生票選為最喜愛女生香氣的第3位香水。還有多件經常在《小紅書》洗版的產品。

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▼▼▼除了Zalora，按圖看Sephora、Shiseido、M.A.C.及Bobbi Brown的3月優惠，哪平台送眼影？▼▼▼

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優惠資訊更新截至3月4日，減價期間貨量及優惠或有變，詳情請參考品牌網站。

（資料來源：Zalora、Sephora、Shiseido、M.A.C.、Bobbi Brown）

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