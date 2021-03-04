CHANEL 2021春夏粉色手袋　浪漫櫻花粉配珍珠鏈入門價低至$9xxx？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-04 18:41

【CHANEL｜名牌手袋】CHANEL 2021年春夏系列於3月2日正式於專門店上架，春夏手袋以淡粉紅色調為主打，瀰漫浪漫氛圍。粉嫩色彩能為造型增添溫暖少女氣息外，更帶減齡效果，立刻率先看看有哪些必搶款式推介。

【CHANEL 2021春夏系列｜手袋】CHANEL 2021春夏系列於3月2日正式於專門店上架，春夏手袋融入淡粉紅色調，瀰漫浪漫氛圍。（品牌圖片）

粉紅色穿搭如大紅色一樣，未必人人能駕馭，換成手袋，更能讓造型變得吸睛，甚至帶出反差感。

CHANEL 2021春夏系列推粉色手袋 主打夢幻浪漫氛圍

CHANEL 2021春夏系列除了經典耐看的黑、白色調，更注入淡粉紅色調，創意總監Virginie Viard設計靈感源自品牌繆思，並為其加入歡悅的氣氛、繽紛的色彩、亮麗鮮明的感覺。

延續近幾季迷你手袋熱潮，CHANEL 2021春夏系列手袋以超迷你、方正形狀手袋為主，帶有經典菱格紋元素，部份款式將金屬鏈帶改成仿珍珠鏈帶；亦設能繫扣於手背的小手袋與帶有立體蝴蝶結山茶花元素的款式，配合淡色調勾勒出浪漫優雅的氣息。

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CELINE、GUCCI 多個名牌春夏系列手袋洋溢粉色調設計

CHANEL以外，CELINE、Delvaux等品牌2021春夏系列手袋不乏各種粉紅色調，品牌亦為過往經典款式換上奪目的粉色調亮相，如CELINE就將Triomphe Bag、 Ava Bag換成粉色調，雖然沒有黑色般經典，但正正能增添一份少女味，也令春夏穿搭造注入活潑、柔美氣質。以下整理各大品牌的2021春夏系列粉紅色調手袋，相信總有一款能合你的心意。

▼▼▼按圖看CELINE、GUCCI、FENDI、Delvaux 2021春夏系列粉紅色調手袋，哪款連 BLACKPINK成員Lisa也愛？▼▼▼

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▼▼▼同場加映：CHANEL 2020/2021工藝坊系列將在2021年6月於精品店登場，當中經典之作Classic Flap，綴入串珠及黑白格紋，同時釋出迷你袋款，按圖率先預覽（延伸閱讀）▼▼▼

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