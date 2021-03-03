湯洛雯曬童年照由細靚到大　8大保養心得靠一招去水腫21日見效？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-04 10:59

【湯洛雯｜保養】湯洛雯不時在社交平台與馬國明大放閃光彈，網民關注二人互動之餘，就連早前湯洛雯分享的童年照也廣受討論，被稱讚「由細靚到大」。一向時肥時瘢的靚湯，最近找到最適合自己的運動方式，瘦身功效大增，究竟是甚麼令她由「肥湯變瘦湯」？

【湯洛雯｜保養】湯洛雯昨（2/3）在社交平台發布獨角獸公仔頭耷耷的照片，暗示想念已出發內地拍攝劇集的馬國明。(roxannetong@Instagram)

湯洛雯與馬國明常隔空放閃？

湯洛雯昨（2/3）在社交平台發布獨角獸公仔頭耷耷的照片，更留下「眼濕濕」的表情符號，暗示想念已出發內地拍攝劇集的馬國明，馬國明留言「慘慘豬」安慰對方，而高海寧亦指他們隔空傳情，網民紛紛留言大讚甜蜜。

【湯洛雯｜保養】湯洛雯日前分享與爸爸湯鎮宗的舊照，不少藝人和網民留言指童年的她十分可愛而且「由細靚到大」。(roxannetong@Instagram)

湯洛雯童年照被指深得爸爸遺傳 「由細靚到大」

另一邊廂，湯洛雯日前也分享與爸爸湯鎮宗的舊照，寫道：「我都話我以前係紫菜眉，盡得老竇真傳。」並指從前認為雙眉太粗太Man，現在才覺得好用。

雖然有網民誤將焦點放在湯鎮宗身上，指年輕的他撞樣黃耀明。不過，仍是有不少藝人和網民留言指童年的湯洛雯十分可愛而且是美人胚子，深得爸爸遺傳。

▼▼▼湯洛雯曾分享童年照與TVB工作證照片，縱然具有水腫身形仍不減美貌？素顏下膚質仍然細緻？▼▼▼

湯洛雯後天保養才是關鍵 8大保養術Keep靚樣

美貌除了與先天條件有關，仍是要依靠後天保養。33歲湯洛雯曾在接受媒體訪問時，自言入行後才開始懂得扮靚和勤於保養，再忙也不能偷懶，如工作以外時間，以淡妝為主，甚至間中讓皮膚休息。

▼▼▼按圖看湯洛雯8個保養方法，曾以「21天效應」鼓勵女生做運動外，仍會利用小技巧在視覺上減重？▼▼▼

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湯洛雯時而「幸福肥」，時而苗條的身形，教網民關注。曾透露自己於入行前體重曾達140磅，也試過被下令減磅拍劇，湯洛雯卻自認其身形為水腫身形，對於減磅會以輕鬆心態面對，懶理批評，愛吃的她更認為不要因減肥而放棄食慾。最後，湯洛雯找到一個持之以恆的減肥方法。無論護膚、減肥，都要找到一個對自己有用的方法，對湯洛雯而言，保持心境開朗也是維持年輕與美貌的保養方法之一。

▼▼▼同場加映｜湯洛雯於2012年香港小姐三甲不入，但美貌得以認同，還有哪些港姐保養得宜，「由細靚到大」？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜湯洛雯坦承30+後愛情觀上有轉變，以往比較外貌協會，現在只想找令她安心的人；面對愛情，她卻自認自己極級被動。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜湯洛雯不時分享「湯氏家族」家庭照，爸爸湯鎮宗從小教導她「一加一不等於二」的道理，適當的放縱，必要時給予意見，也許是湯洛雯與湯鎮宗的相處之道。（延伸閱讀）▼▼▼