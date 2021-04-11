撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-04-11 13:00

47歲的徐濠縈從出道以來就伴隨著各種爭議，特別是嫁給陳奕迅（Eason )以後更是話題不斷，經常受到外貌、敗家等批評。熱愛時尚的徐濠縈，衣著上走潮在流尖端，屢創驚人的打扮，每每都成為大家熱話對象。早前，徐濠縈在ig上載的一張照片又被推上了風口浪尖？

47歲的徐濠縈的衣著打扮向來出位，爭議不斷。(hilaryxtsui@ig)

個性直率的徐濠縈亦經常大方以素顏示人，縱然外表屢次被網民攻擊，但她依然懶理，展示自己素顏最真實的樣子。早前，徐濠縈的衣著打扮再次成為談論熱話。

熱愛時尚的徐濠縈，有香港潮流達人、教主的稱號。(hilaryxtsui@ig)

徐濠縈以一身絲質吊帶性感睡裙配襯粉紅大衣；腳上踩上鮮紅色尖頭毛毛鞋，內襯白阿婆短襪的打扮，異常大膽搶眼，時尚得再次叫人看不懂，又引來網民引來一陣「重口味」的批評。 從照片可見徐濠縈並沒有怎樣化妝，基乎是全素顏的狀態；雖然她的膚色較黑，但以四十多歲的年齡來説，能夠擁有這樣的膚質及緊緻程度算是很不錯。

【按圖看】徐濠縈性感睡裙著出街被指太「重口味」▼▼▼

顯黑：鄉土味「死亡芭比粉」

徐濠縈的穿搭非常有自己的風格，雖有香港潮流教主的稱號，但其衣著品味卻不是人人懂得欣賞，身上從不缺少搶眼色彩。細看徐濠縈的衣著打扮，不難發現她對少女心的粉紅色情有獨鍾，特別是眾人避之則吉的「芭比粉紅」。出自於芭比公仔玩具的代表顏色「芭比粉紅」，原本是搶眼又夢幻，但十分容易顯黑，穿上身瞬間飄出陣陣鄉土味，一般常人都難以駕馭，更有「死亡芭比粉」之稱，誰穿誰都會毀滅性地「出事」。

徐濠縈十分鍾情「死亡芭比粉」，打扮高調自信滿滿。(徐濠縈 Hilary Tsui@facebook)

「死亡芭比粉」向來都是黃黑皮膚的災難色，自信滿滿的徐濠縈當然沒有在怕，本身皮膚黝黑的她，在「芭比粉」加持之下更加膚色顯黑暗沉，一臉髒污感覺油然而生。溫馨提示大家，芭比粉的駕馭難度實在是太高，自問不是皮膚超白而又顏值又高得可以任性得起，切忌隨便穿上身。

徐濠縈在「芭比粉」襯托下膚色更加顯黑，一臉髒污感覺油然而生。(vcg)

【按圖看】徐濠縈「死亡芭比粉」造型，飄出陣陣鄉土味？▼▼▼

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顯矮：繁複圖案拼色／超Oversize剪裁

徐濠縈身材緊實纖瘦，據資料顯示身高有165cm，身型均稱，理應是行走的衣架，但是徐濠縈卻是剛好相反，似乎「玩壞」了身形上的優勢，喜歡把五顏六色，繁雜剪裁一拼配搭，令造型雜亂毫無焦點，那怕是纖瘦苗條的徐濠縈，穿上繁複的剪裁也是顯得非常臃腫。

徐濠縈太過用力的打扮，似乎經常「玩壞」了自己。(vcg)

徐濠縈也十分喜愛穿著上下身都超寬鬆的設計。雖然Oversize時裝近年大熱，但徐濠縈選擇的卻是並非一般女生可駕馭的超加大尺寸，上下身的比例拿捏不好，成功把自己顯矮。徐濠縈整個人都淹沒在超大尺寸的衣衫當中撐不起來，看上去如像不到150cm，視覺上累贅也毫無時尚感，渾身有種笨拙感覺。儘管徐濠縈對著鏡頭擺出大長腿的拍照姿勢，但看似就是「頭細身大」，身形比例充滿怪異味道。

徐濠縈的超級OVERSIZE造型十分顯矮。(hilaryxtsui@ig)

【按圖看】徐濠縈常犯「顯矮」地雷，長腿都變成小短腿？▼▼▼

顯俗：厚底鞋/高跟鞋加阿婆短襪

徐濠縈無論穿上什麼鞋子，都不會放棄加上加「阿婆短襪」。(vcg)

「衣」不驚人誓不休的徐濠縈，連鞋子的品味也十分獨特。雖然高跟鞋、厚底鞋是女人顯腿長拉高身材比例的恩物，但不按常理出牌的徐濠縈還是比一般人用力。徐濠縈十分喜歡「厚底鞋加阿婆短襪」的裝扮，常以襪子和上衣以同一種顏色配襯、對比撞色，又或是和鞋子採用同一顏色配襯，可以看得出穿搭心思，但呈現出來的「時尚」卻非人人懂欣賞。

穿上厚底鬆糕鞋的徐濠縈令人擔心她能不能正常走路。(hilaryxtsui@ig)

看著徐濠縈腳上的厚底鬆糕鞋，真讓人不禁懷疑她到底能不能走路。人雖然高了，長腿是有了，但卻顯得俗氣十足，沒有美感可言。徐濠縈的出眾穿鞋風格，大膽得不是一般人能學得來，更被網民批評「一對比一對醜」。雖然徐濠縈腳上的視覺衝擊，又一直惹來不斷的「醜鞋」批評，但她穿的可是對對名牌。果然時尚這回事，絕非人人能理解。

【按圖看】徐濠縈的鞋子被網民批評「一對比一對醜」？▼▼▼

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【按圖看】不想如徐濠縈誤踩「顯黑地雷」，即看黝黑、蠟黃皮膚最忌穿的3類顏色！▼▼▼

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【按圖看】同場加映：李嘉欣如時下少女一樣愛自拍#oott，即看她的「減齡造型」秘訣！(延伸閱讀）▼▼▼