減肥｜日本大熱「兩分鐘瘦腰操」減肚腩　實測見效1星期腰圍減2吋

撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-04-01 11:49

步入４月，未到盛夏的溫度，卻提醒你是時候減肥了！單薄的夏天衫實在藏不住身上的肉肉，特別是那胖胖的肚腩，真的要的起心肝學減肥做些減肚腩運動，這個日本大熱的「兩分鐘瘦腰操」，有實測一星期能減7厘米，逾2吋呢！

想踢走胖胖的肚腩，不妨學習日本大熱的瘦腰操。（koki@IG）

真人實測：減肚腩運動

明白到各位想要迫切減肥的心，日本節目《サタデープラス》就分享了一個「Up & Down瘦腰操」，每日只需花上兩分鐘做只有兩個動作的減肚腩運動，1星期就可以明顯縮減腰圍。節目中找來了一位日本女生進行實測，腰圍竟在1星期減去逾2吋，效果十分驚人！

▼▼▼按圖看「Up & Down瘦腰操」的簡易減肚腩兩步曲：▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

減肚腩運動成果：1星期減去腰圍7厘米

節目中的日本女生，在進行瘦腰操減肚腩1星期後，腰圍勁減7厘米。(《サタデープラス》截圖)

節目中的日本女生試做這個減肚腩運動，在1星期勁減腰圍逾2吋，瘦腰效果十分明顯！而在節目出街以後，這個瘦腰操在日本旋即掀起熱潮，很多日本女生都說進行「Up & Down」的瘦腰操後真的可以減去腰圍及減肚腩。

其後也有許多不同國家的youtuber紛紛進行了網上實測，試行這個減肚腩運動，有一位香港的男youtuber也分享了他在沒有節食的情況底下，在1星期後腰圍也瘦了4厘米，約吋半，雖然成績未有如節目中的日本女生般驚人，但他也認為瘦腰操效果理想！

日本女生在進行瘦腰操1星期後減去腰圍逾2吋：

想快速瘦身的你，不妨試試這個不用儀器、只要花兩分鐘，隨時隨地可以做，又十分簡單方便的「Up & Down」瘦腰操吧！

資料來源：日本節目《サタデープラス》

▼▼▼同場加映：「懶人跪坐瘦腰減肥運動」每日1分鐘時間，1星期後腰圍即可輕鬆減去2厘米？【按圖看動作步驟】（延伸閱讀）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

▼▼▼坐姿不良易變O型腿？按圖看5個簡易方法輕鬆改善腿型（延伸閱讀）▼▼▼