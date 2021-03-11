撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-03-11 19:00

【英國王室｜梅根】梅根（Meghan Markle）與哈里王子（Prince Harry）在接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的採訪節目於CBS播出後，梅根與哈里爆料英國王室的種種言論，旋即引起了軒然大波。

梅根與哈里王子在美國名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）節目上大爆英國王室黑暗面，引起外界轟動。(meghanmarkle_official@IG)

梅根這次以脫離英國王室成員的身份接受採訪，當然不會錯過為自己發聲的機會。梅根一如既往的身穿名牌，更令人注意到的是她化妝風格上的大變，濃艷了不少。 英國王室要求女性打扮要端莊優雅，頭髮要梳得整齊，化妝要自然，就連小至塗指甲油也只可以選擇透明或淡粉紅色。梅根這次亮相，換上了不被英國王室視為「反叛」的女星紅地毯化妝風格，象徵擺脫英國王室以往從頭到腳的種種伽鎖，在妝容打扮上先奪眼球，對外展示一個「重生」的自己。

梅根以往的外表及行為舉止都受到英國王室種種規犯。(GETTY)

梅根化妝盡顯「心機」 眼神流露全都是戲？

梅根曾稱王室生活令她「幾乎無法生存」，在節目中接連爆出膚色被歧視、兒子阿奇沒有王子稱號、曾被凱特王妃弄哭，以及曾想自殺等在英國王室生活中的辛酸史。先不管爆料內容是真是假，面對強權的英國王室，梅根所塑造的形象總是受傷的弱者。 這次公開英國王室對她所造成的痛苦及傷害，梅根其實在妝容上也下了很多「心機」。

梅根這次的化妝加強了眼神效果，一改公爵夫人自然妝容，換上荷里活紅地毯妝感。（CBS截圖）

梅根這次的化妝由化妝師麗莎．利特爾（Lisa Little）主理，她向媒體FEMAIL表示這次梅根的化妝，一改以往自然柔和的公爵夫人妝容，換成了華麗迷人的「LA Girl Glam」紅地毯風格，以配合梅根這次爆炸性的訪問內容。

梅根在眼妝方面尤其顯示出她的「手段」。眼妝著重於打造濃密的睫毛及眼線，採用了假睫毛拉長延伸眼型；再配合小煙熏眼妝，呈現出「小狗眼」般的惹人憐愛感覺；纖長的假睫毛更加強了眼神效果，在梅根每次眨眼之間，都有著閃亮的水汪汪感覺，再配合淡粉色的唇膏，讓人感受到她楚楚可憐的感覺。

梅根在眼妝方面打造出水汪汪又惹人憐愛的「小狗眼」，委屈感覺盡在眉眼之間。（dailymail）

在底妝方面，梅根仍然保留通透感，沒有採用遮瑕度強的粉底，以呈現出梅根標誌性的雀斑，展示她獨有的個性；雙頰掃上日落般的橙紅色胭脂，襯托出梅根的小麥健康膚色，而化妝師在頸部位置也掃上珠光，令她的皮膚散發出光澤，呈現出梅根再懷第二胎及作為媽媽的光彩。與過往對比一下妝容上的轉變，可見梅根這次花盡「心機」，與昔日一派低調自然模樣截然不同，委屈感覺盡在眉眼之間，卻不失華麗貴氣。

對比梅根這次訪問與以往化妝風格上的轉變，樣子可憐得實在令人看得入戲。（CBS截圖、GETTY)

▼▼▼【按圖看】梅根在這次爆炸性的訪問內吐露在英國王室生活時的辛酸，可憐委屈眼神是真是假？▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

梅根全身名牌時裝珠寶 「全身行頭」昂貴更有戴妃遺物？

自梅根將會接受美國名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）訪問的釋出之時，大家已期待著梅根這次將會穿上甚麼亮相。作為荷里活演員出身，一向滿身名牌打扮時尚的梅根，這次也沒有令大家失望。雖然梅根和哈里曾表示離開英國王室後生活變得艱難，但梅根似乎未有改變喜歡名牌及豪洗的習慣，打扮依然相當富貴。

梅根穿上Giorgio Armani名牌連身裙，離開英國王室後打扮依然富貴。（CBS@Youtube截圖、Giorgio Armani）

懷孕中的梅根（Meghan）選擇了一條Giorgio Armani黑色真絲連身裙，領口用上深V設計，肩膀上有白色刺绣圖案點綴，配上高腰腰带的細節，正好巧妙地隱藏了梅根圓滾滾的孕肚，款式大方優雅。說到大家最關心的價錢，這條Giorgio Armani黑色真絲連身裙價值英鎊£ 3,300 (約港幣$35,514)，絕非平民可以負擔。

梅根一身造型結集名牌時裝與鑽石珠寶的高貴造型，價值不菲。（CBS@Youtube截圖）

雖然是位孕媽媽，但梅根卻未曾放棄高跟鞋，在節目中穿上了Aquazurra黑色天鵝絨面高跟鞋。梅根的造型還加進入了許多溫情小細節，其中焦點是她佩戴了已故戴安娜王妃的珍藏珠寶Cartier卡地亞鑽石手鐲，可見梅根雖然與英國王室鬧得不快，但對已故奶奶戴妃仍是充滿敬意；她頸上又戴著Pippa Small 3塊寶石頸鍊，象徵著與哈里和兒子阿奇一家三口。梅根這一身結集名牌時裝與鑽石珠寶的高貴造型，又有多價值不菲？梅根這次的「表現」未知有有否挽回大家的分數 ?

▼▼▼【按圖看】梅根離開英國王室後依然全身名牌，是次「全身行頭」有幾貴？▼▼▼

▼▼▼【同場加映：哈里遭電話整蠱被笑蠢 網民指：難怪梅根可操控他（按圖看）】▼▼▼

▼▼▼【同場加映：梅根屢打破英國王室禁忌-敢愛敢恨3段情-我從未以愛情定義自己（按圖看）】▼▼▼