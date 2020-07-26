娛樂圈女星不但要有美貌，對於身材更有一定的要求。不過圈中也不乏身材嬌小的女星，例如龔嘉欣、麥明詩和陳凱琳等。她們靠著超強的穿搭術來隱藏自己的身高缺陷，同時也告訴了廣大的嬌小女生們，要增高並不是只有高跟鞋，天生矮小也不用灰心，只要聰明地妙用「穿搭黃金法則」，小個子也能穿出如模特兒般高的170cm的身形！

龔嘉欣：突出腰線 短裙短褲顯長腿

龔嘉欣雖然身形「細粒」，但是身形比較好擁有一雙白滑長腿，看上去十分修長。（kungkaty@IG）

龔嘉欣最近在《殺手》的演出大受觀眾喜愛，看來嬌小柔弱的她想不到演技能有如此強的爆發力。龔嘉欣的官方身高報稱有161cm，不過女星身高「報大數」已經是眾所周知的事情，不少網友猜測龔嘉欣的真實身高只有156到158cm。

雖然龔嘉欣長得不高，可是勝在身材比例好，看起來一點也不嬌小，身短腳長的她聰明地突出自己的優點，私下穿搭多以短身的上衣和膝上的短裙短褲為主，把重點在於展現修長的雙腿；短版的上身可以讓她露出小蠻腰，突出腰身位置，再配搭高腰的短褲或短裙，營造出上短下長的「黃金比例」，巧妙地拉長下身視感，矮小的缺點就完美隱藏起來了！

龔嘉欣的增高穿搭技巧：(按圖看更多)

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麥明詩：背心露肩上衣 製造上半身焦點

「十優港姐」麥明詩身高163cm，電視和照片上的麥明詩身材高挑，感覺比真實身高還高。(louisa_mak@IG)

「十優港姐」麥明詩官方身高是163cm，可是從電視和照片都覺麥明詩比真實身材高挑，除了因為身形修長和纖瘦，她在穿搭上也下了不少功夫。麥明詩屬於手腳纖長形，她偏向喜歡背心或露肩的上衣，露出纖瘦的肩角和鎖骨位置，帶點小性感之餘，還可以把別人的焦點轉移到上半身。如上半身較纖瘦的小個子女生，不妨多露出手臂肩膀更顯瘦。

麥明詩也會刻意選擇高腰的牛仔褲和短裙，然後把上身衣服「攝衫」，從視覺上延長下半身，讓雙腿比例看起來更加長，打造更好的身形比例，也是很適合嬌小女生日常使用的簡易增高穿搭技巧。另外麥明詩也很愛穿修腰長裙，修腰的設計可以拉高和突出腰身的位置，即使穿長裙也不會顯得臃腫，而且有種知性的女人味。

麥明詩的增高穿搭技巧：(按圖看更多)

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陳凱琳: 飄逸連身裙 同色系穿搭拉長視感

陳凱琳身材纖瘦苗條，充滿骨感美。(ghlchan@IG)

陳凱琳成為人妻後女人味大增，身材瘦削的她，即使是懷孕時的身材仍然纖瘦苗條。身高只有163cm的陳凱琳因為「骨感」的優勢，再加上穿搭技巧，看起來像是擁有高於170的模特身材！細看陳凱琳的日常穿搭不難發現，她非常喜愛穿連身裙，不管是連身長裙還是短裙一樣輕鬆駕馭得到，而且很顯身形！長裙的材質對於營造增高效果也非常重要，飄逸的雪紡質地可以減低累贅感，氣質也會瞬間提升！

除了長裙之外，陳凱琳也很喜歡同色的套裝，可能很多女生會怕上下身同色很怪異，可是選對衣服款式就沒問題了，例如陳凱琳會選擇了同色的西裝套裝，率性之餘又時尚，而且更是今年潮流大熱。上下身同色系的配拉搭，和連身長裙的效果有異曲同工之妙，視覺上整個人都有拉長身高的效果，嬌小女生衣櫃必備！

陳凱琳增高穿搭技巧：(按圖看更多)