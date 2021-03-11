楊丞琳「平襯貴」減齡造型　全身不超過3色、暗藏小心機顯性感？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-11 08:00

【楊丞琳｜平價穿搭】楊丞琳近日到《乘風破浪的姊姊2》踢館，以一身帶閃珠的透視上衣搭配Oversized西裝褸進行唱跳表演，成功加入節目。近乎演唱會級的表演成話題外，當日的帥氣西裝穿搭亦獲一班網友讚美。 然而，楊丞琳不時分享#OOTD，不難發現她喜歡選擇親民品牌服裝，配襯CHANEL、Louis Vuitton等名牌手袋，「平襯貴」的穿搭造型一點也沒違和感。

楊丞琳以一身帶閃珠的透視上衣搭配Oversized西裝褸到《乘風破浪的姊姊2》踢館，近乎演唱會級的表演成話題外，當日穿搭亦獲一班網友讚美。(rainie77@Instagram)

楊丞琳#OOTD大方分享服裝出自平價品牌

雖然楊丞琳貴為偶像，但並沒有時時追捧名牌。楊丞琳熱衷在社交平台分享穿搭照，並會附上#Hashtags標明服裝品牌，最常穿着的品牌多為台灣本土品牌，如Pazzo、MEIER.Q以及2143店家的服裝，更因經常穿着Pazzo服裝而成為品牌「網路服飾品牌風格代言人兼設計師」，曾推出了「In our daily life」系列，品牌單品定價約在TWD390至TWD1,590之間（約HK$109.3至HK$436）。

不但價錢親民，楊丞琳的造型傾向休閒風格，整體穿搭平易近人，甚至更與一般少女無差異，絕對值得參考。

▼▼▼按圖看楊丞琳15個平價穿搭造型，牛仔單品常出現？▼▼▼

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楊丞琳擅長於混搭穿搭，像是在T-Shirt外穿上西裝褸、以恤衫搭配牛仔褲，在休閒與正式感之間取得平衡；甚至以高跟靴子配襯服裝，打造型格打扮。除此之外，楊丞琳鍾情於衛衣和連身服裝的造型，並利用穿搭技巧營造好比例。

楊丞琳愛以衛衣搭配同色系造型 減齡又顯高

【楊丞琳｜平價穿搭】近日楊丞琳分享穿上CELINE衛衣的照片，有網民眼利指出她所穿的款式與 BLACKPINK成員Lisa同款；除了這件CELINE衛衣，楊丞琳的日常穿搭甚少有名牌的出現。(rainie77@Instagram)

身高160cm的楊丞琳曾被網民質疑報大數，故此她曾在微博分享自己身體檢查的報告，報告上列明身高與體重，證明自己的確是160cm。除了實質證據，楊丞琳近年也學會從穿搭中入手，再度「增高」。

楊丞琳鍾情於衛衣打扮，以同色系的技巧，帶來視覺增高效果。每個造型不會超過3種顏色，務求看起來更統一，更能把休閒感的衛衣襯出活力與造型感，亦適合近來乍暖還寒的天氣。

▼▼▼私下的楊丞琳愛穿着衛衣，按圖看她的衛衣造型，白、藍、卡其色調是她最愛？▼▼▼

楊丞琳愛選重細節設計連身服裝 適合懶女生「增高、顯瘦」

【楊丞琳｜平價穿搭】楊丞琳分享，在連身裙腰間綁上格子襯衫，再配上同色系帽子 就能讓簡約連衣裙變得更搶眼。(rainie77@Instagram)

連身服裝是趕時間的好幫手，而且帶有減齡效果。身形矮小與擔心欠缺造型感的女生，可像楊丞琳一樣，從款式剪裁入手；特別的剪裁以外，楊丞琳於穿着連身裙／褲時，都會搭配一些簡約的配飾，令造型更突出。

▼▼▼按圖看楊丞琳的連身裙／褲造型，當中暗藏小心機呈現小性感一面？▼▼▼

▼▼▼同場加映｜楊丞琳擁有不少CHANEL、CELINE、Bottega Veneta、Bvlgari手袋，平襯貴的穿搭造型完全沒唯和感。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜楊丞琳曾於《刪·拾 以後》預購簽唱會中說過異地戀帶給她的痛苦：「一年365天，我有300天都是孤獨的。我們一個月平均見面3、5天。」（延伸閱讀）▼▼▼