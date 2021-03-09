成人試穿童裝Uniqlo、Zara成災區　塞得入童裝「炫瘦」值得自豪？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-03-09 19:00

Uniqlo、Zara童裝成為「試驗重災區」? 近來內地吹起「BM風」的穿衣風格，其特色就是「短、緊、露」，即是上衣大多是短且緊身，讓女生展現姣好纖細身材。怎料內地網紅帶起穿童裝熱潮，將成年人身材塞入兒童服裝內，爭相穿童裝究竟是時下潮流，還是畸形審美觀？

短版上衣成為時下女性潮流。（jennierubyjane@IG）

「炫瘦」歪風興起 成人塞入童裝＝又潮又瘦？

近日內地網紅興起穿童裝，不少人爭相在知名服裝品牌如Uniqlo、Zara等試衣間穿上3至4歲小孩的童裝，豐腴身材隨即「撐爆」緊窄的衣服，展現玲瓏浮凸的好身材，顯得既青春又性感，不過同時引起極大爭議。

事關這些內地網紅只試穿並沒購買，而且童裝的尺碼及衣領偏小，試穿後衣服容易被撐至變形，還極容易沾上化妝品的污跡，讓許多衣服在試穿過後只能當作瑕疵品在特價區出售甚至丟棄。同時「穿童裝」也被貼上「辣妹」、「身材好」、「瘦」等標籤，吹起一股潮流歪風，反映現代社會「瘦即是美」的扭曲審美觀。

▼▼▼【(按圖看) Uniqlo、Zara童裝被內地網紅「玩壞」？】▼▼▼

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「炫瘦」潮流引起另類審美標準

衡量美的標準層出不窮，這股潮流的背後顯示了愈發嚴重的「身材焦慮」現象，不少女生為能穿得了童裝而沾沾自喜，繼而成為衡量女性身材的新標準。追求緊緻曲線的背後，卻是盲目追求「纖瘦」的扭曲價值觀，近年更曾興起過A4腰、IPHONE腿等6 種「炫瘦」潮流，大家又「瘦」夠了嗎？

▼▼▼【近年曾興起過的6 種「炫瘦」潮流，達標才是夠瘦夠美？】▼▼▼

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許多女生都有著「永遠覺得自己不夠瘦」的焦慮：腰要細過A4紙、腿要幼過iPhone……然而身體規範應是自主的，瘦與美本就不該設下標準。當美麗的標準被統一化、標準化，變得千篇一律，被網絡審美「綁架」的年輕一代將逐漸失去個人特色，最後盲目跟風，在追求美的過程中，迷失自己。正所謂「環肥燕瘦，各有千秋」，讓人欣賞應是各有風姿的盛景，而不是千篇一律的公式化審美風格，不是嗎？

女性身體自主對美麗不應設限。（billiebodybrand）

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