收納｜台灣人妻「最慳位摺衫法」　5類衣物整理教學增加櫃桶空間

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-13 17:00

【衣物收納】天氣轉變，意味即將要為衣物來個大換季；衣櫃內的服裝可透過衣架掛起來，簡單快捷，但櫃桶內的衣物又應如何收納，才能變得整齊，更方便拿取？

【衣物收納】台灣人妻Lanlan曾在YouTube教授不同衣物類別的摺疊方法。(Lanlan Channel@YouTube Channel截圖)

台灣人妻Lanlan育有一對兒女，平日照顧家庭的同時，也熱愛拍攝影片並上傳至YouTube。她所分享的並不是育兒資訊，而是教授一些日常料理的烹飪技巧、MUJI、DAISO好物分享，以至居家收納方法，吸引超過42萬人訂閱其YouTube Channel。

摺衫方式變出空間 台灣人妻整理步驟詳細教學

台灣人妻Lanlan曾分享一些櫃桶衣物收納技巧，逐步教授T-Shirt、內衣褲等不同衣物類別的摺疊方法。適當的整理收納不但能騰出櫃桶空間擺放更多衣物，也能讓其變得整齊乾淨，搭配服裝時亦更方便找出每項單品。

▼▼▼(按圖看)櫃桶5類衣物收納技巧，小背心需「有咁細捲咁細」？▼▼▼

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【衣物收納】摺疊方法配合收納用品，可用盡櫃桶空間，擺放更多衣物。(Lanlan Channel@YouTube Channel截圖)

收納用品助衣服整齊擺放 拿取更一目了然

摺疊方法固然重要，但收納用品同樣重要。台灣人妻Lanlan還分享自己會使用不同形狀、材質的收納用品，如分隔板、收納盒等，配合衣物摺疊方法，將衣物收納得更一目了然，拿取時又方便，不會令旁邊的衣物變得凌亂。

▼▼▼善用可調節分隔板將衣物分類擺放，(按圖看)台灣人妻Lanlan收納用品推介，哪收納盒放胸圍剛剛好？▼▼▼

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