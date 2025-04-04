2025時尚趨勢「可麗露風Lulicore」　張員瑛都著　教你4穿搭重點

「可麗露風Lulicore」正式成為今（2025）年春夏的穿搭趨勢！



以今年Pantone年度代表色「摩卡慕斯」（Mocha Mousse）為基底，透過撞色搭配打造出又甜又酷的矛盾美學，快跟著《網路溫度計DailyView》的腳步認識這股春夏最新潮流吧！

2025春夏Lulicore可麗露風興起，以年度色Mocha Mousse作為基調，4個穿搭重點一秒令你變潮流達人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025時尚趨勢可麗露風穿搭4要點（IG@jennierubyjane；01製圖）

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摩卡棕×莫蘭迪色撞出甜酷矛盾美學！

可麗露（canelé）為一種法式甜點，有著脆口的焦糖化表層和濕軟的內餡，外型小巧像一顆鈴鐺，因此被喻為「天使之鈴」。

這款甜點應用在時尚上，誕生了「可麗露風」，以色彩研究權威機構Pantone選出的2025年度代表色摩卡棕（Mocha Mousse）作為基底，當濃郁的焦糖色撞上莫蘭迪色系，產生出矛盾的甜美感，如同可麗露可以自由搭配不同的「topping」（指淋在食物頂端的配料或醬汁），給人多層次的體驗。

可麗露風的4個穿搭重點

可麗露風（Canelé Style）是一種融合法式優雅與復古氣息的穿搭風格，穿搭重點為「外焦內嫩」，造型的外層一定是棕色系，內搭部分則是相對低飽和的淺色系。既有法式的的浪漫與精緻，又帶有復古的文藝感，小小的細節中保留了舒適與溫柔，整體散發出一種高級又不失甜美的氛圍。

1. 精緻的細節

褶皺、蕾絲、荷葉邊、珍珠等元素都是可麗露風的靈魂，能讓整體造型更加精緻。

2. 復古剪裁

高腰裙、A字裙、燈籠袖等復古剪裁的單品，能輕鬆打造出優雅的法式氛圍。

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3. 撞色搭配

可麗露風最重要的部分就是色彩上的搭配，盡量選擇撞色組合，像是摩卡慕斯加上淡綠色／淡藍色／淡粉色，這樣的配色組合就如同在春日裡的一抹生機，明暗的對比透露出一種溫婉清新的氣質。

4. 材質混搭

選擇絲絨、羊毛、蕾絲等材質互相混搭，增加高級的層次感。

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可麗露風穿搭成2025時尚新寵 張員瑛、趙露思爭相演繹

近日舉辦的巴黎時裝週上，不少品牌都呈現出各種公式的可麗露穿搭法，像是女團IVE成員張員瑛在2025 Miu Miu秀場上以一身甜辣西部女郎裝扮進場；女團(G)I-DLE成員Minnie為Miu Miu站台時穿出「玫瑰可麗露」學院風；最近將頭髮染成金色的趙露思則是在日常照片中展現了「鹽系可麗露風」。

不只在秀場上，由於可麗露穿搭能同時展現出甜美與率性的風格，因此不管是日常生活還是正式場合上都能完美駕馭，各位公主們趕快趁這個春夏把自己打造成一顆可鹽可甜的「可麗露」吧！

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