2025春季4個時尚關鍵元素　透膚熱潮持續　但潮流款式有「1變化」

迫不及待想穿上春裝新品嗎？



每到新季節來臨，便會想更換身上造型，運用全新的風格展現，不僅能製造好心情，還能點亮嶄新的衣著印象，平時喜歡關注日本動態的大家，除了透過雜誌或各大日牌蒐集穿搭靈感之外，不妨也可以從日本街頭女生的造型發掘流行元素，讓你在百花盛開的春季裡，快速製造魅力滿分的時尚亮點，想知道近期日本女生都在穿哪些單品嗎？本篇特別整理2025春季一定要知道的4個時髦關鍵字，一起選擇不同設計與剪裁的服飾，為日常外出時刻，打造搶眼又注目的日系LOOK。

2025春季熱搜時髦關鍵字，4樣單品推薦必買清單（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025春季4個潮流元素整理（01製圖）

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1. 荷葉設計

帶點女人味的荷葉邊設計，非常適合用來春季營造優雅質感時使用，重點在領子與袖口的荷葉點綴，使舉手投足充滿細節亮點，隨性搭配長褲或牛仔褲就很好看加分。

2. 透膚拼接

每到春天必會回歸穿搭的「透膚」，今年則大走一個拼接造型，例如以襯衫疊加一層透紗的款式，或者透膚上衣+連身褲，讓單品瞬間點亮層次視覺之外，不燒腦又好穿的百搭款，為春季風格輕鬆打造時髦不費力的日系印象。

3. 格紋圖案

雋永的格紋圖案，相信大家衣櫃裡一定都有一件，春季時刻，嘗試將格紋重點放在下半身，像是格紋裙、格紋褲，都是很推薦的選擇，上身以短上衣加乘，簡單傳達輕甜女孩個性。

同場加映：春天唔止得粉嫩造型 4套造型以「黑、白、灰」3色營造低調時髦感（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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4. 牛仔元素

寬感剪裁的牛仔襯衫，剛好跟上近期熱門的慵懶鬆弛感氛圍，選搭羽毛寬褲使日系風格更凸顯，換上成套牛仔穿搭，連結率性舒適的季節魅力。

春季必備時髦關鍵字打造注目造型

以上推薦4個本季必備時髦關鍵字，從荷葉、透膚、格紋、牛仔元素，大家也筆記好重點了嗎？從接下來一起穿上日本女生春季最愛的穿搭技巧，呈現令人為之一亮的嶄新亮點。

同場加映：2025日本最流行4色系潮流穿搭 Mocha Mousse襯衫點亮造型又時尚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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